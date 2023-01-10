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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يحيى الكومي يكشف أسباب استقالته من رئاسة الإسماعيلي.. فيديو

يحيي الكومي
يحيي الكومي

كشف يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي المستقيل، أسباب استقالته من رئاسة الدراويش، والتي تقدم بها مؤخرا لوزارة الشباب والرياضة.

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وقال يحيى الكومي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" كنت أسهر ليل نهار لراحة اللاعبين، وفعلت كل ما بوسعي من أجل النادي، ولكني تعرضت لإهانات من جانب  جماهير الإسماعيلي، والتجاوزات التي تعرضنا لها أحد أسباب الاستقالة".

وأضاف: "النادي الإسماعيلي  مر بظروف صعبة خلال الفترة الماضية؛ بسبب المديونيات ومستحقات اللاعبين، وقد أبلغت وزير الرياضة بالأمس بقرار الاستقالة، وحددت موعدا أمس لمقابلته وتقديم الاستقالة، لقد تعرضنا لهزيمتين متتاليتين جعلت الفريق في المركز الأخير، مما جعل بقائنا مستحيلا".

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وأكمل:" لم نتناقش مع الوزير حول الأسماء المقترحة لإدارة النادي بالفترة المقبلة، وأتمنى التوفيق للجنة القادمة لإدارة النادي من قبل  وزارة الشباب والرياضة".

وواصل :" اللجنة المؤقتة المقبلة سيتم تعيينها من خلال  وزارة الرياضة، والفريق لديه عناصر مميزة ولكن اللاعبين لا يقدمون أفضل ما لديهم، وميدو مستمر مع الفريق".

يحيي الكومي نادي الإسماعيلي الدراويش وزارة الشباب والرياضة لوزارة الشباب والرياضة

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