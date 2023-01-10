الأمير هاري: لم أؤذ عائلتي بمذكراتي

أكد الأمير هاري دوق ساسكس، أنه لم يكتب في مذكراته ما يؤذي عائلته، لافتا إلى أنه لم يتحدث مع والده الملك تشارلز ولا مع شقيقه الأمير وليام منذ فترة.



وقال هاري في مقابلة مع أندرسون كوبر لبرنامج "60 دقيقة" على قناة CBS: "إنه "لا يوجد أي شيء مما كتبته في كتاب Spare يهدف إلى إيذاء العائلة".



وأضاف: "لكن ما كتبته يعطي صورة كاملة عن الوضع بينما كنا نكبر، كما يقضي أيضا على فكرة أن زوجتي كانت بطريقة ما هي التي دمرت العلاقة بين الأخوين".



وتابع هاري: "أنت تعرف، شقيقي وأنا نحب بعضنا البعض، أحبه بشدة، كان هناك الكثير من الألم بيننا، وبخاصة في السنوات الست الماضية".

وأكد هاري، أنه لا يتحدث حاليا مع شقيقه، و أضاف: "أتطلع إلى ذلك، أتطلع إلى أن نكون قادرين على إيجاد السلام".

ولفت هاري كذلك إلى أنه لم يتحدث إلى والده، الملك تشارلز الثالث أيضا، وقال: "نحن لم نتحدث منذ فترة طويلة، لا، ليس مؤخرا".



وأثار هاري في سيرته الذاتية المرتقب نشرها قريبا، تفاصيل مثيرة عن هجوم تعرض له من قبل شقيقه ويليام، في منزله بلندن عام 2019.

وبحسب ما نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية التي حصلت على نسخة من السيرة الذاتية فقد نعت ويليام، ميغان ميركل، بالـ"وقحة" و"الصعبة".



لتتصاعد حدة المواجهة بين الشقيقين لدرجة أن ويليام أمسك بياقة هاري، ومزق قلادته، وطرحه على الأرض، ما أدى إلى إصابة هاري في ظهره.



وقال هاري إن شقيقه أراد التحدث معه عن علاقته بميغان ومشاكلهما مع الإعلام والصحافة، لكن عندما وصل ويليام إلى نوتنغهام كوتيدج، حيث كان يعيش هاري آنذاك، كان في حالة هيجان شديد. ويقول هاري إن ويليام لم يكن عقلانياً، ما دفع الرجلين للصراخ على بعضهما.



ويستعد هاري لإطلاق كتاب عن سيرته الذاتية وهو مقتبس من مقولة قديمة ومتداولة وهي "إن الابن الأول وريث للألقاب والسلطة والثروة، والثاني احتياطي، في حالة حدوث أي شيء للبكر".



وأشار الكتاب إلى استياء هاري من كونه "احتياطياً" في العائلة الملكية، وتحدث الأمير عن طفولته، وتعليمه المدرسي، ومسيرته في الجيش البريطاني، وعلاقته بوالديه وشقيقه، وحياته مع ميغان.