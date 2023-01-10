بطلها الأهلي والزمالك .. شبانة يطرح مبادرة هامة لحل أزمة النادي الإسماعيلي

طرح الإعلامي محمد شبانة، فكرة وجود مبادرة من جانب ناديي الأهلي والزمالك لاعارة عددًا من اللاعبين إلى النادي الإسماعيلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لاستعادة النتائج الجيدة في الفترة المقبلة.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "بالتأكيد وقوف ومساندة الأندية الكبيرة، للإسماعيلي، سيكون له أثر إيجابي على النادي وجماهير الإسماعيلية في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "نعرف تاريخ النادي الإسماعيلي وجماهيريته العظيمة على مدار سنوات عديدة".

وأكمل: "هناك لاعبين مثل سيف جعفر ويوسف أوباما ومحمد مغربي ومحمد فخري من الأهلي والزمالك وغيرهم".

وزاد: "فكرة اعارة لاعبين من الأهلي إلى الإسماعيلي ستزيل التعصب بين الجماهير وتصلح الأجواء وتعيد الأهلي إلى اللعب داخل محافظة الإسماعيلية مجددا".