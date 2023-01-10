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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الإسماعيلي السابق: تعاقدات الدراويش ليست جيدة.. وألوم الإدارة على الاستقالة

إدارة النادي الإسماعيلي
إدارة النادي الإسماعيلي

يرى محمد عبدالله، نجم الإسماعيلي السابق، أن تعاقدات الدراويش في فترة الانتقالات الصيفية لم تكن جيدة هذا الموسم. 

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وأضاف محمد عبدالله، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" صفقات الإسماعيلي لم تكن جيدة هذا الموسم، وألوم إدارة الإسماعيلي على قرار الاستقالة بالوقت الحالي، فالموسم لايزال طويلا".

وأكمل:" على جماهير الإسماعيلي القلق من موقف الفريق من الهبوط هذا الموسم، الأمور تزداد سوءا، وأتمنى تجاوز هذه المحنة".

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وشدد :" لم يحدث تأخر في مستحقات اللاعبين عندما كنت لاعبا بالإسماعيلي، بعكس ما يحدث حاليا داخل قلعة الدراويش".

واختتم :" الأهلي والزمالك وبيراميدز هم الأفضل بالدوري، وكثرة تغيير المدربين بالدوري كارثة".

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