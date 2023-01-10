البنك الأهلي: 155 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ25 % منذ انطلاقها

أكد يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الشهادات التى طرحها بنكا الأهلي ومصر، بعائد بلغ 25%، مشيرا إلى أن حصيلة بيع الشهادة الجديدة في البنكين بلغت 155 مليار جنيه منذ انطلاقها وحتى اليوم.



ووجه أبو الفتوح، خلال اتصال هاتفي مع برنامج/على مسئوليتي/ مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، مساء اليوم الإثنين، الشكر للموظفين في البنكين لتواجدهم في الفروع رغم إجازات عيد الميلاد والعطلات، بهدف تقليل التكدس أمام فروع البنكين في أيام العمل.



وأشاد بثقة المواطنين في القطاع المصرفي المصري، مشيرا إلى أن 50% من مبلغ الشهادات كان موجودا، والمواطنين كسروا هذه الشهادات من أجل الشهادة الجديدة و50% شهادات أموال جديدة.



وكشف عن تنازل العديد من العملاء عن الودائع الدولارية لديهم، مقابل شراء الشهادات ذات العائد 25% بالجنيه المصري لأنها تحقق عائد جيد لهم ، وهناك أيضا الشهادة ولمدة عام بعائد شهري بنسبة 22.5 % علما بأن هذه الشهادات عملت على جذب العديد من العملاء خارج البلاد.



وأوضح أن شهادة 25% متاحة شرائها لأي شخص مصري - عربي - أجنبي، لافتا إلى أن عددا من المواطنين المقيمين خارج البلاد تمكنوا من شراء الشهادة من خلال حساب بنكي خاص بهم.



وأضاف أن كل مواطن يحصل على شهادة من البنك يعرف نسب الأرباح من الأموال التي يودعها في البنوك، كما أن المواطنين لديهم الثقة في البنك المصرفي المصري، والقرارات التي يتخذها، موضحا أن الشهادات حققت الغرض منها ولا يمكن تحديد موعد إيقافها.



وحول دور البنوك في دعم الإفراجات من الموانىء، أكد أبو الفتوح أن هناك أولوية لدعم خروج الأدوية والبترول و السولار والجازولين، لافتا إلى أن الدولة المصرية متنوعة في إيراداتها الدولارية من بينها التصدير وأموال المصريين في الخارج وقناة السويس والسياحة.



جدير بالذكر أن الشهادة الإدخارية الجديدة التي أصدرها البنك الأهلي تصدر بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر مصريين وأجانب، ويتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا للقيم المقررة بالبنك.

