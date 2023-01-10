عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«فتح»: إجراءات الاحتلال ضد الأسير مروان البرغوثي ورفاقه ستُجابه بإرادة لا تلين

صدى البلد

قالت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)، إنّ نقل سلطات الاحتلال لعضو اللجنة المركزيّة للحركة القائد مروان البرغوثي ومعه العشرات من الأسرى، يأتي ضمن سياسة مُمنهجة تنفّذها حكومة الاحتلال، مؤكّدةً أنّ هذه الإجراءات القمعيّة لن تكون إلّا سهمًا يرتدّ إلى الاحتلال ومنظومته. 

وأضافت حركة "فتح"، في بيان صحفي صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، أنّ القائد البرغوثي ومعه الأسرى في معتقلات الاحتلال سيجابهون هذه الإجراءات القمعيّة بإرادة لا تلين، مبينة أنّ الحركة الأسيرة متوحدةٌ أمام الاحتلال وقمعه. 

وبيّنت الحركة أنّ تحرير الأسرى أولويّةٌ وطنيّةٌ لدى القيادة الفلسطينيّة، مُمثلةً بالرئيس محمود عبّاس، والذي عبّر عن ذلك برفضه القطعيّ المساومة على حقوق أسر الشهداء والأسرى. 


كان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، قال في وقت سابق امس ، إن سلطات الاحتلال نقلت الأسير القائد مروان البرغوثي و 70 أسيرا آخر من زنازين معتقل "هداريم" إلى العزل المشدد في معتقل "نفحة". 


وأضاف الشيخ، في تصريح مقتضب، أن ذلك يأتي في اطار حملة منظمة ضد الأسرى من قبل وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي إيتمار بن جفير، حيث سبق وأعلن الأخير عن نيته اتخاذ إجراءات مشددة ضد الأسرى الفلسطينيين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيها في يوم واحد|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

إلغاء قرار الحجز | عاجل .. عبدالله السعيد يصفع الأهلي

قرار عاجل من إدارة الأهلي للجماهير قبل مواجهة المصري بالدوري

سعر الدولار بـ10 بنوك اليوم الثلاثاء 10-1-2022

نجم الزمالك يعلن اعتزاله كرة القدم رسميا

الحقونا البيت بيقع.. كمال مات تحت الأنقاض محتضنا أخواته البنات| لحظات مرعبة

عريس أمس فقيد اليوم.. وفاة شاب يوم الصباحية وزوجته ترقد في العناية المركزة

بسبب الأمطار..هبوط أرضي يبتلع سيارة بالتجمع الأول ..صور

ترشيحاتنا

تعرف على موعد آخر مباراة للأهلي قبل كأس العالم للأندية

رئيس كوريا الجنوبية يزور الإمارات لعدة أيام.. ما السر؟

فيسبوك تعدل قواعد خطاب الكراهية وتسمح بـ"الموت لخامنئي"

تراجع أسعار الذهب.. والجرام يسجل 1180 للبيع

فصل راسها واتصور جنبها..القصة الكاملة لمقتل سيدة على يد زوجها في الدقهلية|شاهد

هل قضاء الفريضة الفائتة يسقط عقوبتها؟.. علي جمعة: احذر حرمة الوقت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنوزنا المدفونة| لغز أهرامات غير مكتشفة حتى الآن.. واحد منها في «زاوية العريان»

بتدفي في عز البرد.. طريقة تحضير المبكبة

الحق نفسك.. 5 علامات مبكرة للسكتة الدماغية يتجاهلها الملايين

عصائر طبيعية تقوي المناعة وتمنع عدوى نزلات البرد الشديدة

فيديو

هل يعتنق الإسلام.. جورج وسوف يطلب قراءة القرآن في عزاء ابنه| فيديو جراف

رصد انتشار فيروسات تنفسية بالمدارس.. قرار هام لحماية الطلاب.. شاهد

مشاهد جنسية وصدمة كهربائية.. هاري يتحدث عن مشاهد زوجته الساخنة/ فيديوجراف

تحرشوا بجسمى النحيل.. وفاء سالم: انتهكونى بقسوة ووقاحة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ