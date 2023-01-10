وزيرا التربية والبيئة في تونس يتابعان المشروعات مع منظمات اليونسكو والإلكسو والأيسيسكو

شهد وزيرا التربية التونسي فتحي السلاوتي و البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي جلسة عمل لمناقشة مختلف البرامج والمشاريع التي تنفذها منظمات "اليونسكو" و "الإلكسو"و"الأيسيسكو مع مختلف الوزارات التونسية وذلك في إطار الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة.

وشهدت الجلسة - وفق بيان صحفي صدر اليوم " الاثنين" عن وزارة البيئة - متابعة المشروعات التي تنفذها كل من وزارتي البيئة والتربية بتونس في إطار الشراكة مع "اليونسكو" و"الألكسو" و"الأيسيسكو".

كما تضمنت الجلسة عرض المشروعات الجديدة المزمع إنجازها في السنوات القادمة.

