لحظة مرعبة.. انهيار مراسلة كندية خلال بث مباشر على الهواء| فيديو

تعرضت «جيسيكا روب» مراسلة القناة الإخبارية الكندية CTV Edmonton، لأزمة صحية طارئة أثناء بث مباشر على الهواء بحسب صحيفة كندا توداي.

كانت جيسيكا تتحدث مع المضيفة «نهرمان عيسى» بينما كانت تعرض تقريرها الميداني عندما بدأت تمتم وتعيد كلامها، وفجأة تتغير ملامحها وتكاد تسقط.

يمكن رؤيتها وهي تقول: "عذرًا نهرمان.. أنا، أنا، لست على ما يرام الآن، وأنا على وشك ..."، ثم تسقط وعندها ينقطع البث.

في الفيديو الذي انتشر بسرعة عبر الإنترنت، يمكن رؤية المراسلة الكندية جيسيكا روب وهي تواجه مشكلة في التحدث وتتوه منها الكلمات.

لحظة سقوط المراسلة الكندية

وفجأة بدت في حالة يرثى لها ويبدو أنها فقدت توازنها. وسقطت قبل أن يتم تحويل البث المباشر من روب إلى نهرمان في استوديو الأخبار على القناة الكندية.

لاحظت نهرملن ذلك وعلقت قائلة: "حسنًا، سنعود إليك وسنحرص على أن تكون جيسيكا على ما يرام."

كان العديد من مستخدمي تويتر قلقين بشأن صحة المراسلة، كتب أحدهم: "قد يكون انخفاض السكر في الدم. دعونا جميعًا ننتظر لنكتشف ما حدث بالفعل. أتمنى لها التوفيق وآمل أن تكون بخير."

