فضيحة في الطائرة .. هندي يبول على سيدة مسنة ويحرج شركة الطيران

كشف موقع “بي بي سي” البريطاني عن فضيحة وقعت على متن طائرة تابعة لشركة خطوط جوية هندية كانت متجهة من نيويورك الى نيودلهي، احرجت وضع الشركة الهندية التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب سوء ادارة الأزمة.

وأعرب رئيس شركة تاتا صنز، الهندية عن حزنه بعد مزاعم حول تبوّل رجل ثمل على امرأة مسنّة على متن رحلة جوية تابعة لها.

ووقع الحادث في نهاية شهر نوفمبر الماضي، على متن طائرة آير إنديا التي تديرها تاتا صنز، ما أثار الخبر غضبا واسعا في الهند، وانتقادات حول كيفية تعامل الشركة مع الحادث، وفقا لموقع بي بي سي البريطاني

وألقي القبض على الرجل السبت، الماضي وطرد من عمله في الشركة الأمريكية "ولز فارغو".

وأضاف: "سنراجع ونصلح كل إجراء لمنع الحوادث ذات الطابع المنفلت والتعامل معها في حال وقوعها".

ويأتي هذا البيان بعد يوم واحد على تعبير الرئيس التنفيذي لـ"آير إنديا"، كامبل ويلسون، عن "الأسف" و"الألم"، لما يعانيه العملاء نتيجة "أعمال المسافرين المدانة".

ووقع الحادث في 26 نوفمبر، في المقصورة الخاصة بدرجة الأعمال على متن طائرة متجهة من نيويورك إلى نيو دلهي.

وزعم أن المشتبه به، شانكار ميشرا، كان ثملا، وبال على إحدى المسافرات، وهي امرأة مسنة تبلغ من العمر 72 عاماً.

وكتبت المرأة في رسالة إلى رئيس شركة "تاتا صنز" في اليوم التالي قائلة: "غرقت ملابسي وحذائي ومحفظتي تماماً في البول".

وقالت إنها طلبت من طاقم الطائرة تغيير مقعدها، لكنها الرد كان أنه لا مكان شاغر، وعرض عليها مقعد صغير يستخدمه الموظفون. وزعمت أن أفراد طاقم الطائرة أحضروا لها الرجل - على عكس رغبتها - كي يقدم اعتذاره لها.

ووصفت المرأة الرحلة بأنها كانت "صادمة".

وقالت إن شركة الطيران أصدرت فقط تعويضاً جزئياً عن تذكرة سفرها.

ودعم طبيب أمريكي، يدعى شوغاتا باتاشارجي و كان يجلس بجانب شانكار ميشرا على متن الطائرة، أقوال المرأة.

وقال الطبيب لقناة "أن دي تي في"، إنه أرسل شكوى مكتوبة إلى شركة الخطوط الجوية في يوم الحادث لكنها "لم تسفر عن شيء".

وطلبت شركة الطيران من لجنة داخلية التحقيق في الشكوى ضد ميشرا.

وبعد أسبوعين، فرضت الشركة حظر سفر على ميشرا لمدة 30 يوما - وكانت مدة الحظر من بين العوامل التي أثارت الغضب بمجرد انتشار الخبر.

وبناء على طلب عائلة المرأة، تقدمت الشركة أخيرا بشكوى إلى الشرطة بشأن الحادث في 28 ديسمبر.

وتقدمت بعد أسبوع بتقرير إلى هيئة تنظيم الطيران في الهند، الإدارة العامة للطيران المدني.

وأصدرت الهيئة الأسبوع الماضي ملاحظات إلى المسؤولين وطاقم الرحلة، قائلة إنهم لم يمتثلوا لقواعدها بشأن التعامل مع راكب مشاغب على متن الطائرة. وقالت أيضا إن سلوك الطاقم كان "غير مهني".

وقامت الشركة بعد ذلك بشطب الطيار وأربعة أفراد عن لائحة طاقم الطائرة.

ووعد رئيس الشركة التنفيذي، كامبل ويلسون، بتفعيل نظام إبلاغ صارم بشأن السلوك المشاغب على متن الخطوط الجوية الهندية.

وأصدرت شركة "ولز فارغو" بيانا الجمعة قالت فيه إنها أنهت عقد شانكار ميشرا، و"إنه كان متعاونا مع سلطات تطبيق القانون".

فرض أكبر غرامة في تاريخ الطيران الأمريكي على مسافرتين بسبب "السلوك العنيف غير المنضبط"

وألقي القبض على ميشرا يوم السبت في بنغالورو ووجهت إليه تهما، من بينها التحرش الجنسي وسوء السلوك.

وأصدر ميشرا قبل توقيفه بيانا عبر محاميه، قال فيه إنه قام بغسل محفظة وملابس السيدة، بعد يومين على الحادثة.

وجاء في بيانه: "شكوى السيدة المستمرة كانت فقط فيما يتعلق بالتعويض المناسب الذي تدفعه شركة الطيران، وكانت قد رفعت شكوى لاحقة من أجل ذلك في 20 ديسمبر/كانون الأول 2022".

وأضاف: "البيانات التي سجلها طاقم الطائرة قبل لجنة التحقيق، تظهر أنه لا يوجد شاهد عيان على الحادث.

وأكد أن "المتهم لديه كامل الثقة بالنظام القضائي في البلاد، وسيتعاون مع إجراءات التحقيق".

