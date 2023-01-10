بداخلها عائلة.. مياه الأمطار تبتلع سيارة على الدائري| شاهد

تسبب هطول الأمطار الكثيفة أمس في عدد من الكوارث في شوارع التجمع، والتي ساهمت جهود رجال الشرطة والطوارئ في تلافي أضرارها.

كثفت قوات الشرطة والطوارئ جهودها لانتشال سيارة غارقة في مياه الأمطار، وبداخلها عائلة وطفلها على الطريق الدائري في التجمع الأول أمام أكاديمية الشرطة.

رصدت عدسة موقع صدى البلد الحادثة على الطريق والتي لم تخلف أية ضحايا، فقد غرق نصف السيارة الأمامي في المياه فيما يبدو أنه اعمال حفر على الطريق وراتها الأمطار.

وقد تسلقت العائلة فوق السيارة حتى تمكنت الشرطة من إنقاذهم وإخراج المركبة الغارقة من الأمطار.

وقد وثق مقطع الفيديو وجود حالة من الزحام المروري على الطريق الدائري بسبب مياه الامطار، ووجود عطل في إحدى السيارات الأخرى المجاورة.