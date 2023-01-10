صحف الإمارات: أبوظبي ترحب بالقرارات الأممية في سوريا.. انطلاق جائزة زايد للأخوة الإنسانية في 2023

الإمارات تؤكد التزامها وموقفها الثابت بدعم الجهود الدولية الإنسانية في سوريا

الإمارات التي تؤكد موقفها الرافض للتدخلات الأجنبية في الشأن السوري

جائزة زايد للأخوة الإنسانية

أكدت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء في افتتاحياتها أن الأخوة الإنسانية تشكل توجهاً راسخاً في مسيرة الدولة منذ أن جعلها القائد المؤسس الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” من أسس الاتحاد ومن ثوابت الحياة في المجتمع الإماراتي وأصبحت تشكل مناهج ومنارات نحو المستقبل الذي تعمل له القيادة الرشيدة في الدولة ليكون العالم أكثر ترابطاً وتعايشاً .. لافتة إلى مواصلة “جائزة زايد للأخوة الإنسانية” مسيرتها بتسليط الضوء على النماذج الرائدة على مستوى العالم والتعريف بجهودها وهو ما تم تأكيد أهميته خلال استقبال قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لجنة تحكيم الجائزة في دورتها للعام 2023 ،وكيف أن المبادئ السامية والنبيلة لوثيقة الأخوة الإنسانية تشكل الأساس الذي سيتم اختيار الفائزين بموجبه.

وسلطت الصحف الضوء على موقف الإمارات الثابت والداعم للجهود الدولية الإنسانية في سوريا، وترحيبها الدائم بالقرارات الأممية المتخذة في هذا الشأن، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود في سوريا، باعتباره خطوة مهمة لضمان إيصال المساعدات للمحتاجين في جميع أنحاء البلاد.

فتحت عنوان “زايد للأخوة الإنسانية.. رسالة سلام عالمية” .. أكدت صحيفة “الوطن” أن الأخوة الإنسانية تشكل توجهاً راسخاً في مسيرة دولة الإمارات منذ أن جعلها القائد المؤسس الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، من أسس اتحادنا المجيد وثوابت حياة في مجتمعنا ومسيرة وطننا وما يميزه من انفتاح على جميع الأمم المؤمنة بحتمية التلاقي الإنساني، كما أنها تشكل مناهج ومنارات نحو المستقبل الذي تعمل له قيادتنا الرشيدة ليكون العالم أكثر ترابطاً وتعايشاً وتعاوناً، وهي جانب من رسالة الإمارات التي يتبناها العالم ويحرص على تعميمها تعبيراً عن ثقته المطلقة بجهودها المباركة ومساعيها النبيلة وما تعمل عليه وفق رؤية وعزيمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومبادرات سموه التي تثبت قدرة استثنائية على صناعة الفارق في رحلة البشرية للتلاقي والتعاون نحو عالم تسوده المحبة والتعايش، وخاصة لما تشكله “وثيقة الأخوة الإنسانية” التي رأت النور في أبوظبي عاصمة المحبة والسلام من محطة فارقة سارع العالم لتبنيها وتخصيص يوم دولي لها.

وأضافت أنه انطلاقاً من الإرث التاريخي للقائد الخالد وسيرته الحافلة بنشر الإنسانية وفضله العظيم تواصل “جائزة زايد للأخوة الإنسانية” مسيرتها في نشر القيم الواجبة عبر تسليط الضوء على النماذج الرائدة على مستوى العالم والتعريف بجهودها، وهو ما تم تأكيد أهميته خلال استقبال قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لجنة تحكيم “الجائزة” في دورتها للعام 2023، وكيف أن المبادئ السامية والنبيلة لوثيقة الأخوة الإنسانية تشكل الأساس الذي سيتم اختيار الفائزين بموجبه، فالإنسانية مظلة تتسع الجميع وتؤمن غطاء من المحبة والتعايش والتعاضد والتفاعل الذي يوحدهم ويعزز الآمال بتحقيق تطلعات كافة المجتمعات لترتقي بمستوى حياتها وجودتها وسعادة أفرادها.

وشددت على أن العالم اليوم في أشد الحاجة لجهود الخير والعمل بما توجبه قيمة التلاقي الإنساني، فكل دعوة خير ومحبة هي سراج ينير طريق الإنسانية ويبدد الظلام الذي طالما عانت منه مناطق كثيرة حول العالم ويواجه التعصب والانغلاق ويمد الجميع بالقوة اللازمة لتجاوز تحدياتهم والتغلب عليها وتوجيه البوصلة بدقة نحو مستقبل الأجيال لتكون متحررة من كل ما يعيق استثمار قدراتها وطاقاتها في العمل لأوطانها وتعزيز التعاون نحو المستقبل الذي تتطلع إليه كافة الشعوب.

وقالت “الوطن” في الختام إن الأخوة الإنسانية عطاء ومحبة وتكاتف واحترام للتعدد الثقافي والديني وعنوان المجتمعات التي تعمل على تعزيز جودة حياتها وتحرص على مد جسور التلاقي الإنساني مع الجميع من خلال المواقف والمبادرات والجهود والرؤى المستندة إلى أهمية القيم كرسالة عالمية جامعة وحصناً منيعاً يمكن من خلاله بناء الإنسان العصري والقادر على القيام بدوره الفاعل ضمن محيطه والسير جنباً إلى جنب مع كل من يشاركه ذات التطلعات والقناعات النبيلة والوجدانية.

من جانب آخر وتحت عنوان “ سوريا.. مستقبل أفضل ” .. كتبت صحيفة “الاتحاد” إن الإمارات تؤكد التزامها وموقفها الثابت بدعم الجهود الدولية الإنسانية في سوريا، وترحيبها الدائم بالقرارات الأممية المتخذة في هذا الشأن، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود في سوريا، باعتباره خطوة مهمة لضمان إيصال المساعدات للمحتاجين في جميع أنحاء البلاد.



وأشارت إلى أن الإمارات التي تؤكد موقفها الرافض للتدخلات الأجنبية في الشأن السوري، تؤمن بأن أي تأخير في التوصل إلى حل مستدام للأزمة السورية سيفاقم معاناة السوريين الإنسانية، وأن لا حل للأزمة إلا الحل السلمي الذي يضمن سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ويضع حداً للإرهاب والتطرف الذي ينمو في دوائر الصراع، كما ينهي التعقيد في المشهد الإنساني، بعد مرور أكثر من عشر سنوات على أزمة تعرض خلالها الشعب السوري لظروف معيشية من ضمن الأسوأ في العالم.



وقالت في الختام إن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع يؤكد إدراك المجتمع الدولي لصعوبة الأوضاع الإنسانية في سوريا، ووضع احتياجات الشعب السوري فوق أي حسابات سياسية، وضرورة التحرك من أجل احتواء تداعياته، بالتزامن مع جهود أممية مبذولة للتوصل إلى اتفاق سياسي، وهو ما تدعمه الإمارات انطلاقاً من مسؤوليتها في صون السلم والأمن الدوليين، ودعم تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية ومستقبل أفضل للأجيال المقبلة.