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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على موعد آخر مباراة للأهلي قبل كأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي

كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف العام على لجنة المسابقات، عن المباراة الأخيرة للنادي الأهلي قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المنتظر إقامتها في المغرب.

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وقال عامر حسين إن مباراة الأهلي ضد نظيره البنك الأهلي، المقرر إقامته يوم  24 يناير الجاري، ستكون آخر مباراة للأهلي قبل سفر البعثة للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

وتابع عامر حسين في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم، الذي يذاع على شاشة قناة الحياة: "تم تأجيل مباراتي الأهلي أمام كل من حرس الحدود والمقاولون العرب بسبب كأس العالم للأندية".

وأضاف: "نهائي بطولة كأس مصر سوف يتم تأجيله أيضاً حال فوز الأهلي على فريق سموحة في الدور قبل النهائي من كأس مصر".

الأهلي يواجه القطن الكاميروني

وأتم: "الأهلي سيواجه فريق القطن الكاميروني في ذهاب دوري أبطال إفريقيا، أحد يومي 3 أو 4 مارس المقبل، على أن تقام مباراة الإياب أحد يومي 17و 18 من نفس الشهر".

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