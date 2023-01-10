إيقاف حالة بناء في المهد بمنطقة حوض الـ 18 بالأقصر

تمكن مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور على الشرابى، من إيقاف حالة بناء في المهد بمنطقة حوض الـ 18 بحي جنوب.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وقامت الحملة التي تمت تحت إشراف سكرتير عام مجلس المدينة أحمد أبو عيش، من إزالة حالة البناء، وهي عبارة عن سور في المهد بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بمسطح 350م، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالف.