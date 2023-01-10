خفر السواحل الياباني: 4 سفن صينية تدخل المياه الإقليمية قبالة جزر"سينكاكو"

أعلن مسؤولو خفر السواحل الياباني أن أربع سفن حكومية صينية، دخلت المياه الإقليمية لليابان بالقرب من جزر "سينكاكو" في بحر الصين الشرقي.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن المسؤولين قولهم إن السفن دخلت المياه قبالة جزيرة "يوتسوري" في نحو الساعة 10:30 صباح اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي لليابان) عقب الإبحار عبر المنطقة المتاخمة خارج المياه الإقليمية مباشرة.

وأضاف المسؤولون أن السفن الأربع استمرت في المياه اليابانية لمدة ساعة 45 دقيقة.

وتعد هذه المرة الأولى هذا العام التي يتم فيها رصد سفن حكومية صينية تدخل المياه الإقليمية اليابانية قبالة جزر "سينكاكو".

وتسيطر اليابان على جزر "سينكاكو"، وتؤكد الحكومة اليابانية أن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضي اليابان، بينما تطالب الصين وتايوان بها.