الأدب الروائي الشعبي في مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ‬

عقد فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم، بمكتبة الطفل والشباب في سفاجا، ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بإقليم جنوب الصعبد الثقافى برئاسة عماد فتحى، محاضرة بعنوان "الأدب الروائي الشعبي".

وتحدث في المحاضرة محمود عبدالستار، عن تاريخ الأدب الشعبي وأسباب ازدهاره وكان من أهم فترات الأدب الشعبي هي فترات الاحتلال حيث كان يقوم بالدفاع عن هوية البلد التاريخية كعنصر من عناصر الحيل الدفاعية النفسية للعقل الجمعي.

وقدمت مكتبة الخالدين بسفاجا محاضرة "مفهوم الهوية والمواطنة والانتماء" ألقاها الكاتب الصحفي أحمد صابر، تحدث فيها بأن الهوية هى مجموعة الثقافات والعادات والتقاليد التى يعيش بها الإنسان داخل وطنه وكثيرا ما يشعر الإنسان بالغربة حينما يعيش فى وطن غير وطنه وثقافة غير ثقافته وعادات غير عاداته وتقاليد غير الذى تربى عليها.

ونفذ قصر ثقافة أبو رماد أقام ورشة تعليم تحريك عرائس، بجانب ورشة قراءة حرة ومسابقة ثقافية مع محمد رشاد، كما نظم بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة بعنوان "تنمية روح الانتماء للوطن" ألقاها عبد الله محمد خليل، موضحاً أن الإنتماء يبدأ بإنتماء الإنسان لنفسه، من خلال سعيه لأن يكون الأفضل بتنمية مهاراته وقدراته، وإثبات نجاحه وتفوُّقه، باعتبار أن هذا النجاح والتفوق وسيلة مثلى للتواصل مع غيره، وإذكاء روح المنافسة الإيجابية، ثم بالانتماء إلى أسرته من خلال الترابط العائلي وتنمية روح المشاركة بودٍّ وحب وبداية الإحساس بالمسؤولية الجماعية ثم بالانتماء إلى المجتمع الصغير وهو المدرسة والجامعة للطالب، والوظيفة والعمل إلى أن يصل بالانتماء للوطن الكبير، وهو الذي يفرز حبا فياضًا للوطن، يعده الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شُعبة من شُعَب الإيمان".

وأقام قصر ثقافة الغردقة أولي محاضرات سلسلة التنمية البشرية للأطفال بعنوان "أعرف نفسك" قدمتها د. جيهان شوقي، أوضحت فيها كيفية التعرف على الذات وتقديمها للمجتمع وتقام السلسلة للأطفال من عمر ٩ سنوات، كما استكمل قصر ثقافة الغردقة ورشة تعليم أساسيات الرسم مع د. تغريد عمر، تحدثت فيها عن الظل والنور واستخدام الالوان الخشب والشمع والفلوماستر .

ونفذ قصر ثقافة الشلاتين محاضرة بعنوان "آداب الطريق" تحدث فيها محمود جداوى قائلا: لقد نهى رسولنا الكريم عن الجلوس في الطرقات ،لأن الطريق ليس ملك لشخص واحد بل هو ملك لكل الناس، أوضح آداب الطريق، حق الطريق"غض البصر، كف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف ، ونهي عن المنكر، آداب الطريق تعمل على خلق نوع من المودة، والالفة بين الناس، ويتعلم الناس كيفية ضبط النفس، وكذلك تخلق الإيجابية بين الناس، نوع من التعاون.