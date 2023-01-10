لقاء مع الشاعرة أمينة عبد الله بنادى أدب قصر ثقافة بورسعيد

نظم نادى أدب قصر ثقافة بورسعيد برئاسة الشاعر أسامة عبد العزيز وحضور الشاعر السيد السمرى أمسية شعرية استثنائية بحضور الشاعرة "أمينة عبد الله" وأدار اللقاء الأديب أسامة كمال.

وفى البداية قدم الشاعر أسامة عبد العزيز التحية والتقدير بالسادة الحضور، كما أكد حرص النادى على استقطاب المواهب الحقيقية، وإفراد مساحة من الضوء والاحتفاء بتجاربهم وكتابتهم الشعرية.

أعقب ذلك كلمة للأديب أسامة كمال عن مشوارها الأدبى فهى كاتبة وشاعرة ومدير تحرير سلسلة آفاق الفن التشكيلي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، مثلت مصر في مهرجان "خيمة علي بن غذاهم" الدولي في تونس في دورته ال٢٥ في مايو الماضي، كما مثلت مصر في مؤتمر الأدب الافريقي بالتعاون مع نادي القلم الدولي عام ٢٠١٠ واشتركت بالتحكيم في عدة مسابقات رسمية منها المسابقة المركزية لشعر العامية لهيئة قصور الثقافة عام ٢٠٢٠ ولها العديد من الأعمال المنشورة منها (ألوان رغاوي البيرةالساقعة، بروفة جنرال لدخول الجنة، بنت الشتا، كان الماء عبدا ساجدا، سوبر ماركت، سندات ملكية، بنات للالم)، اكتر من تجربة مشاركة جماعية تحت الطبع منها (جسر خشبي لا يتسع لشخصين، رسائل الى الله ) كما تم تكريمها من اتحاد كتاب العراق، ومن وزارة الثقافة التونسية، ومنتدى السينما الأوروبي) وتم وضعها على غلاف كتاب تم ترجمة نصوص لها فيه الى ٣ لغات .

تبادل الأدباء من أعضاء ورواد النادى خلال الأمسية الشعرية إلقاء باقة من قصائدهم المتنوعة، كما ألقى الناقد أسامة المصرى كلمة ترحيبية بالشاعرة وقدم رؤية نقدية للأعمال الأدبية التى القتها الشاعرة أمينة خلال الندوة وايمانا بدور نادى الأدب فى دعم المواهب الأدبية شارك بالأمسية عدة مواهب أدبية منها جنى طيرة ، والشاعر الصغير يحى محمد رؤوف واختتم الشاعر أسامة عبد العزيز بقصيدة أخيرة.