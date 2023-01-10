سيباستيان فيتل يعرض سيارته نيسان جي تي آر بلاك إديشن للبيع| تفاصيل

يسعى سيباستيان فيتل سائق سيارات السباق الفورمولا، إلى التخلص من سيارة نيسان جي تي آر بلاك إديشن التي أصبحت تتعارض مع شخصيته الحالية الواعية بالمناخ، ليقوم فيتيل بنفس الأمر الذى فعلة السير لويس هاميلتون، الذي تخلص من سياراته الخارقة منذ فترة.

سيارة سيباستيان فيتل الـ نيسان جي تي آر بلاك إديشن و

وقام هاملتون ببيع طائرته الخاصة وباجاني بسبب الاحتباس الحراري، ولكن الأمر مختلف مع سائق فيتيل الذي يبيع سيارة جي تي آر بلاك إديشن لأنه لم يستخدمها، ويقرأ عداد المسافات الخاص بها 150 كم فقط، وذلك لأن فيتيل لم يقد السيارة أبداً، وحصل عليها سيباستيان فيتل كـ هدية بعد فوزه ببطولته الرابعة والأخيرة في 2013.

سيارة سيباستيان فيتل الـ نيسان جي تي آر بلاك إديشن

سيارة جي تي آر بلاك إديشن واحدة من نسختين متطابقتين موديلات 2012 و2013، واحتوت علي حزمة اختبارية بقيمة 10 آلاف دولار، وتضيف الحزمة جنوط معدنية مقاس 20 بوصة، وجناح كربوني، مقاعد ريكارو.

وتعتمد سيارة نيسان جي تي آر بلاك إديشن علي محرك مكون من 6 أسطوانات، سعة 3800 سي سي، ينتج قوة 545 حصان.

سيارة سيباستيان فيتل الـ نيسان جي تي آر بلاك إديشن

وباع سيباستيان فيتيل عدد من سياراته في عام 2021، ومن ضمن هذه السيارات فيراري، وإنزو، ولافيراري، وF50، وبي إم دبليو Z8، ومرسيدس SL65 ايه ام جي بلاك سيريس، ومرسيدس ايه ام جي SLS جولوينج.

سيارة سيباستيان فيتل الـ نيسان جي تي آر بلاك إديشن

مواصفات نيسان جي تي آر بلاك إديشن المملوكة لسيباستيان فيتيل

سيارة نيسان جي تي آر بلاك إديشن مدرجة في Pleidelsheim بألمانيا، وتم صناعتها للسوق السويسري، ويمتلك فيتيل منزلاً في سويسرا، ومن المتوقع أن تباع سيارة نيسان جي تي آر بلاك إديشن المملوكة لسيباستيان فيتيل في مزاد مقابل 266 ألف دولار.