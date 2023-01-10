نشرة التوك شو.. التموين تزف بشرى للمواطنين.. مصر تتصدر ترشيحات الإندبندنت كأفضل الوجهات السياحية.. أخر مستجدات حالة الطقس

تناولت برامج التوك شو اليوم الثلاثاء عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم أبرزها:



الأرصاد الجوية تزف بشرى عن طقس الـ48 ساعة القادمة



كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



التموين: لدينا مخزون استراتيجي لبعض السلع يصل إلى 13 شهرا



قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن جميع السلع الغذائية متوفرة ويوجد مخزون استراتيجي أمن لفترات طويلة، مشيرا إلى أن هناك سلع لديها مخزون يصل إلى ستة أشهر وهناك سلع تصل إلى 12 و13 شهر.



مصر تتصدر ترشيحات "الإندبندنت" كأفضل الوجهات لقضاء العطلة الشتوية|شاهد



أكد وليد البطوطي، الخبير السياحي، أن موسم الأعياد الذي شهدته مصر هذا العام لم يحدث من قبل، مشيرًا إلى أن العالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير.





مريم حسن عن إشادة الرئيس السيسي بموهبتها: "حلمي اتحقق"|فيديو



تحدثت مريم حسن، مذيعة باكسترا نيوز، عن شعورها أثناء تقديم مؤتمر التحالف الوطني للعمل التنموي بالأمس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: “ مش لاقية كلمة فعلًا تعبر عن شعوري ساعتها كان عامل إزاي”، ووصفت فكرة التقديم أمام الرئيس السيسي “بالحلم” بالنسبة لها.





أم اليتامى.. عاملة نظافة تعيد مشغولات ذهبية ثمينة لصاحبتها| تفاصيل



روت طعمة السيد، عاملة نظافة، ما فعلته لإعادة مشغولات ذهبية ثمينة لصاحبتها عثرت عليها فى مكان عملها، قائلة: إنها تعمل فى هذا النادي منذ ثمان سنوات، وأى مفقودات تعثر عليها تقوم بتسليمها إلى إدارة النادي.





الصحة: الانتهاء من تجديد المستشفيات القديمة في المحافظات أخر 2023



قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه فى ظل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع منظومة الصحة على رأس أولويات الدولة المصرية، كان هناك توجه من وزير الصحة بأهمية رفع كفاءة وإحلال وتجديد المستشفيات التي مر عليها فترة زمنية طويلة فى المحافظات المختلفة، وكانت البداية فى المرحلة الأولي بمحافظات القاهرة الكبري والجيزة والإسكندرية.





بعد انتشار شائعة وفاة صلاح السعدني.. نجله يحسم الجدل ويرد: والدي بخير|شاهد



قدمت فضائية “العربية” تقريرًا يعرض حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا من شائعات عن وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني، حيث طمأنت أسرة الفنان المصري صلاح السعدني جمهوره ومحبيه، وأكدت أنه بصحة جيدة، بعدما تصدرت السوشيال ميديا شائعات تتحدث عن وفاته.



فشل أول محاولة لإطلاق قمر صناعي من غرب أوروبا|شاهد



عرضت فضائية يورونيوز تقريرًا حول أسباب فشل أول محاولة إطلاق لقمر صناعي من غرب أوروبا.. فما القصة؟



بدا أن المحاولة الأولى لإطلاق قمر صناعي من أوروبا الغربية في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء باءت بالفشل عندما أبلغت شركة فيرجن أوربت عن "خلل" حال دون وصول صاروخها إلى مداره.





هاري يلقي العائلة تحت الحافلة لأجل الأموال.. مذكرات الأمير تشعل الجدل



عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، هاري يلقي العائلة تحت الحافلة لأجل الأموال.. مذكرات الأمير تشعل الجدل.

ووفقا للتقرير، قرر الأمير هاري إلقاء عائلته تحت الحافلة من أجل بضعة ملايين من الدولارات، وهكذا تصف الصحافة البريطانية مذكرات الأمير هاري والتي باتت متاحة فى الأسواق إعتبارا من اليوم.





أسباب تخوف الناتو من التقارب الروسى الصينى.. باحث يكشف



قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، إن أسباب تخوف الناتو من التقارب الروسي الصيني كثيرة، منها أن الغرب ينظر لروسيا والصين باعتبارهما مصدر تهديد للأمن العالمي والأوروبي.



