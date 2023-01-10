نشرة المرأة والصحة..أعراض متحور كورونا الجديد .. طبيبة تثير الجدل على السوشيال ميديا بموقف كوميدي

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:



جوزها جايبلها 100 ألف وردة.. مفاجأة رومانسية تهز السوشيال ميديا

أثارت صور جديدة لسيدة متزوجة وسط الورود الحمراء حالة كبيرة من الجدل بين السيدات على السوشيال ميديا بسبب المفاجأة الرومانسية التى قام بها زوجها.

أنا مالي.. طبيبة تكشف موقف كوميدي حدث معها

أثارت طبيبة مصرية الجدل على السوشيال ميديا بعد رفعها بوست شات بينها وبين متابعة من متابعيها بسبب سيدة “بتتخانق معها” لأنها حملت مبكرا.



ذعر من سرعة انتشاره.. احترس أعراض ترجح إصابتك بمتحور XBB الجديد



أصيب بعض الأشخاص بمخاوف جديدة في مختلف العالم، وذلك بعد تسبب ذعر كبير وقلق بعد تفاقم أعداد إصابات مرض كوفيد19، سريعة الانتشار وخاصة متحور «أوميكرون» الجديد الذي يزيد بسرعة البرق، وهذا يجعل الأمهات في حالة من الخوف الشديد على أطفالهم واسرهم خوفا من المرض وانتشار أعراضه.

