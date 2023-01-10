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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إصابة لاعب شهير بسكتة قلبية خلال مباراة في الدوري الأمريكي

إصابة لاعب شهير بسكتة
إصابة لاعب شهير بسكتة قلبية خلال مباراة في الدوري الأمريكي

عانى لاعب اتحاد كرة القدم «دامار هاملين» من سكتة قلبية خلال مباراة مع فريقه بافلو بيلز في الدوري الأمريكي ليلة أمس الاثنين.

قام الفريق والموظفون الطبيون المستقلون والمسعفون المحليون بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي واستعادة نبض قلب اللاعب الأمريكي هاملين قبل نقله من الملعب في سيارة إسعاف وإلى المركز الطبي بجامعة سينسيناتي.

وأكدت مشاريع القوانين لاحقًا أن هاملين دخل في حالة حرجة مساء الثلاثاء، وأوضحت عائلته أنه كان يكافح داخل العناية المركزة من أجل الخروج من تلك الحالة.

وتردد صدى الأخبار السارة بتحسن حالته وبداية خروجه من الحالة الحرجة يوم الأربعاء.

تحسن حالة اللاعب الأمريكي 

كانت هناك تحديثات أخرى يوم الخميس حيث أصدر الفريق بيانًا قال فيه إن هاملين "أظهر تحسنًا ملحوظًا" ويبدو أنه "سليمًا من الناحية العصبية".

وقال زميله كاير إيلام إن اللاعب الأمريكي البالغة من العمر 24 عامًا "استيقط" في المستشفى، فيما ذكرت تقارير أخرى أنه فتح عينيه وكان يمسك بأيدي المقربين. 

الأمريكي الدوري الأمريكي سكتة قلبية

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