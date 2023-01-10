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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: 18 ألف ضحية في الحرب الأوكرانية بينهم 7 آلاف قتيل

صدى البلد

ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن عدد ضحايا الحرب الأوكرانية، منذ الرابع والعشرين من فبراير 2022 وحتى أمس الاثنين، بلغ 18 ألفا و96 ضحية بينهم 6 آلاف و952 قتيلا و11 ألفا و144 جريحا.

وأشار المكتب الأممي، في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد القتلى في منطقتي لوجانسك ودونيتسك بلغ حتى الآن 4 آلاف و78 قتيلا بينما بلغ عدد الجرحى 5 آلاف و710 جرحى، مضيفا أن عدد القتلى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية بلغ 3587 قتيلا وبلغ عدد الجرحى 4053 جريحا.

وأضاف التقرير أنه في الأراضى التي تسيطر عليها القوات الروسية والجماعات المتحالفة معها ، بلغ عدد القتلى 491 قتيلا والجرحى 1657 جريحا، في حين بلغ عدد القتلى في مناطق أخرى كانت تحت سيطرة الحكومة عند وقوع الضحايا منها كييف وشيركاسى وشيرينهيف وخاركيف وخيرسون وغيرها، فبلغ 2874 قتيلا وعدد الجرحى 5434 جريحا.

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