عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

السيسي يجبر بخاطر أهل الخير.. تكريم شعبان حسني وزملائه انتصار للعمل الأهلي

شعبان حسني شعبان
شعبان حسني شعبان مع الرئيس

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الشخصيات المؤثرة في العمل الأهلي والتنموي، على هامش المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي، على رأسهم اسم الراحلة أنيسة حسونة، إحدى أيقونات العمل التطوعي والخيري في مصر، وتسلم التكريم نيابة عنها زوجها شريف ناجي.

شعبان حسني شعبان

كما كرم الرئيس السيسي، شعبان حسني شعبان عبد المقصود، والذي أسس مع 3 من زملائه مبادرة "علشان الخير للغير" بالعاشر من رمضان منذ 2020 لتنظيم قوافل طبية مجانية بالكامل.

وقال شعبان حسني أحد مؤسسي القافلة الطبية المجانية، بمدينة العاشر من رمضان، إن تكريم رئيس الجمهورية له كان بمثابة حلم غير متوقع، ولكنه تحقق بالأمل الذي كان عنوانا لعمل أعضاء فريقه، الذي يتسم بفكر الشباب الناضج، وهدفهم الخيري من أجل تخفيف أعباء الحياة عن أهالي العاشر، وتقديم أفضل الخدمات المعيشية من طبية وغذائية بشكل مجاني، معربا عن سعادته التي لا توصف بمقابلة الرئيس السيسي.

وأضاف حسني في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنهم دائمون على تنظيم القافلة الطبية المجانية الشهرية بالعاشر من رمضان، وهي مبادرة شبابية حملت شعار "علشان الخير للغير"، انطلقت في عام 2020، واختصت بتنظيم قوافل طبية مجانية بالكامل، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الأطباء ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة.

عزة مصطفى: الدولة تحتاج الشباب للمشاركة في العمل الأهلي والتطوعي.. فيديو

نجوم مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي.. رضا سيد شخصية مؤثرة كرمها الرئيس

وأشار إلى أن فريق العمل بالمبادرة، يواظب على تقديم مساعدات إنسانية قائمة على الجهود الذاتية الشخصية، لغير القادرين من أبناء مدينة العاشر من رمضان، لافتا إلى أنه تلقى الدعوة قبل 4 أيام فقط من المؤتمر، وأنه شعر أن هذه مكافأة لهم من الله؛ لأن مجهودهم لم يكن بغرض أو هدف مادي وأنه كان خالصا لوجه الله، وأنه لم يتم تكريمهم من أي جهة أو مؤسسة لذلك، وحينما جاء التكريم من الرئيس السيسي بنفسه دون أن يسبقه تمهيد كان الأمر مفرحا.

وتابع حسني، أن الكثير من رجال الأعمال والنواب والشخصيات البارزة في المجتمع يسعون للمساهمة في هذا العمل الخيري ولكنه وباقي زملائه المشاركين يرفضون، لأنهم يعلمون أن هذه المساهمة الخيرية من قبل رجال الأعمال والنواب تكون بهدف المظاهر والدعاية لهم.

وقال إن كل ما يتمناه هو وأصدقاؤه أن يتم التبرع بمستشفى أو أرضية لإقامة مستشفى عليها لعلاج الناس بدلا من التنقل بالقوافل التي ليس لديها مكان محدد، حتى يتم مساعدة الناس بشكل يومي مستمر بدلا من القوافل، وحتى يكون هناك مكان معلوم عندما يحتاجه الناس يلجأون إليه.

العمل الأهلي والتنموي

واستعرض التحالف الوطني للعمل الأهلي بعض نماذج المشاريع التي قدمها بعض المواطنين، والذين استفادوا منها كمصدر دخل لهم، وكان منها مبادرة القافلة الطبية المجانية لشباب العاشر من رمضان.

وانطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي في 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا.

ويقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال مؤسساته الشريكة ملحمة إنسانية خدمية متكاملة للأهالي في القرى الأشد احتياجا، ولعب دورا هاما في مساندة جهود الحكومة في دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا والمتمثلة في تقديم الدعم العيني بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الاقتصادي.

زوج أنيسة حسونة: نفتخر بتكريم الرئيس السيسي لاسم الراحلة.. فيديو

تكريم ذوي الإعاقة وعرض نجاحاتهم.. ماذا قدم الرئيس لهم بمؤتمر العمل الأهلي؟

وأطلق التحالف عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، حيث تعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدي والدعم الغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وكان من بين القوافل التي نظمها التحالف قوافل "ستر وعافية" التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ووفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عنهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يشهد مشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

السيسي الرئيس السيسي شعبان حسني شعبان المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي قوافل طبية مجانية رؤية مصر 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روحوا اشتروا بسرعة.. شعبة الذهب توجه رسالة للمقبلين على الزواج

قيد مبدئي.. فيفا يصدم كهربا قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

خسارة كارثية من الأهلي.. هذه النتيجة كانت سببًا في تسريح فريق سلة الزمالك

لمدة عام.. شوبير يكشف حقيقة إيقاف سافيو مع الأهلي

السمان يقضي على ارتفاع سعر كرتونة بيض الفراخ.. اعرف فوائده

النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين لشروعهم في سرقة تمثال للملك رمسيس الثاني بأسوان

تزوج مسلمة وطلب تلاوة القرآن في عزاء نجله.. ما هي ديانة جورج وسوف؟

الحق اشتري| انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 65 جنيها

موضوعات متعلقة

برلماني: العمل الأهلي سيشهد طفرة نوعية بعد حضور السيسي مؤتمر التحالف الوطني

طاقة النواب: التحالف الوطني يأتي في توقيت مهم لدعم الفئات الأكثر احتياجا

الجمهورية الجديدة برؤى استباقية.. أحزاب ونواب يشيدون بحضور السيسي لـ مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.. ويؤكدون:المجتمع المدنى يتجه نحو حوكمة جهود التنمية

ترشيحاتنا

الكشف عن اتفاقية ساعدت مكارثي للفوز برئاسة النواب الأمريكي

خناقة في التعليقات| رضوى الشربيني وياسمين عز تحولان صفحة مسئولة لمعركة كلامية

الأهلي يكرر فوزه على الزمالك بدوري الكرة الطائرة

عقوبة المتورطين في سرقة تمثال رمسيس بأسوان.. تفاصيل

شائعة أم حقيقة؟.. إصابة الفنان عادل إمام بالزهايمر |فيديو

حوار| رئيس هيئة المساحة لصدى البلد: نحدد التكلفة التقديرية لأعمال نزع الملكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 مشروبات تعالج الكحة الجافة.. تعرف عليها

بعد أزمتها بسبب الرجال..5 صور تثير الجدل لـ ياسمين عز قبل الشهرة

التوت الذهبى.. 7 فوائد خارقة لحبة الحرنكش.. تعرف عليها

عفريت امرأة داخل قصر تاريخي يرعب قرية هندية بأكملها

فيديو

عايز القنوات تصور معايا..تفاصيل صادمة بحادث تخلص رجل من زوجته ..شاهد

تلاوة قرآن وزواج من مسلمة.. ما ديانة جورج وسوف الحقيقية؟ | فيديوجراف

للمرة الأولى.. الهلال الأحمر المصري تفتتح منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمنوفية

كواليس عودة فتوح للزمالك واعتزال حازم إمام.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ