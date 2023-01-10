السيسي يجبر بخاطر أهل الخير.. تكريم شعبان حسني وزملائه انتصار للعمل الأهلي

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الشخصيات المؤثرة في العمل الأهلي والتنموي، على هامش المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي، على رأسهم اسم الراحلة أنيسة حسونة، إحدى أيقونات العمل التطوعي والخيري في مصر، وتسلم التكريم نيابة عنها زوجها شريف ناجي.

شعبان حسني شعبان

كما كرم الرئيس السيسي، شعبان حسني شعبان عبد المقصود، والذي أسس مع 3 من زملائه مبادرة "علشان الخير للغير" بالعاشر من رمضان منذ 2020 لتنظيم قوافل طبية مجانية بالكامل.

وقال شعبان حسني أحد مؤسسي القافلة الطبية المجانية، بمدينة العاشر من رمضان، إن تكريم رئيس الجمهورية له كان بمثابة حلم غير متوقع، ولكنه تحقق بالأمل الذي كان عنوانا لعمل أعضاء فريقه، الذي يتسم بفكر الشباب الناضج، وهدفهم الخيري من أجل تخفيف أعباء الحياة عن أهالي العاشر، وتقديم أفضل الخدمات المعيشية من طبية وغذائية بشكل مجاني، معربا عن سعادته التي لا توصف بمقابلة الرئيس السيسي.

وأضاف حسني في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنهم دائمون على تنظيم القافلة الطبية المجانية الشهرية بالعاشر من رمضان، وهي مبادرة شبابية حملت شعار "علشان الخير للغير"، انطلقت في عام 2020، واختصت بتنظيم قوافل طبية مجانية بالكامل، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الأطباء ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة.

وأشار إلى أن فريق العمل بالمبادرة، يواظب على تقديم مساعدات إنسانية قائمة على الجهود الذاتية الشخصية، لغير القادرين من أبناء مدينة العاشر من رمضان، لافتا إلى أنه تلقى الدعوة قبل 4 أيام فقط من المؤتمر، وأنه شعر أن هذه مكافأة لهم من الله؛ لأن مجهودهم لم يكن بغرض أو هدف مادي وأنه كان خالصا لوجه الله، وأنه لم يتم تكريمهم من أي جهة أو مؤسسة لذلك، وحينما جاء التكريم من الرئيس السيسي بنفسه دون أن يسبقه تمهيد كان الأمر مفرحا.

وتابع حسني، أن الكثير من رجال الأعمال والنواب والشخصيات البارزة في المجتمع يسعون للمساهمة في هذا العمل الخيري ولكنه وباقي زملائه المشاركين يرفضون، لأنهم يعلمون أن هذه المساهمة الخيرية من قبل رجال الأعمال والنواب تكون بهدف المظاهر والدعاية لهم.

وقال إن كل ما يتمناه هو وأصدقاؤه أن يتم التبرع بمستشفى أو أرضية لإقامة مستشفى عليها لعلاج الناس بدلا من التنقل بالقوافل التي ليس لديها مكان محدد، حتى يتم مساعدة الناس بشكل يومي مستمر بدلا من القوافل، وحتى يكون هناك مكان معلوم عندما يحتاجه الناس يلجأون إليه.

العمل الأهلي والتنموي

واستعرض التحالف الوطني للعمل الأهلي بعض نماذج المشاريع التي قدمها بعض المواطنين، والذين استفادوا منها كمصدر دخل لهم، وكان منها مبادرة القافلة الطبية المجانية لشباب العاشر من رمضان.

وانطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي في 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا.

ويقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال مؤسساته الشريكة ملحمة إنسانية خدمية متكاملة للأهالي في القرى الأشد احتياجا، ولعب دورا هاما في مساندة جهود الحكومة في دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا والمتمثلة في تقديم الدعم العيني بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الاقتصادي.

وأطلق التحالف عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، حيث تعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدي والدعم الغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وكان من بين القوافل التي نظمها التحالف قوافل "ستر وعافية" التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ووفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عنهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يشهد مشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.