ماذا يحدث بجامعة حلوان؟ .. منع طالب مريض بالسكر من دخول الحمام خلال الامتحانات.. ورفض تعين معيد من ذوى الهمم.. ورئيس الجامعة يوضح الحقائق

خريج تجارة حلوان : رفضو تعيني معيد بالكلية رغم تفوقي

طالب بحقوق حلوان : منعت من دخول الحمام خلال الامتحانات رغم اصابتي بالسكر

رئيس جامعة حلوان :

جارى التحقيق فى واقعة من الطالب من دخول الحمام و اتخاذ اللازم

و اقعة تعين المعيد ترجع لخطة توضع قبل تخرجه و وفقا لحاجة القسم

تصدرت جامعة حلوان خلال هذا الاسبوع مواقع التواصل الاجتماعي بسبب العديد من الاحداث الفريدة التي يمكن ان تؤثر على مستوى الجامعة التعليمي و تصنيفها المحلى و العالمى ، و قد شملت هذه الاحداث واقعة منع طالب بكلية الحقوق من دخزل الحمام خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الاول رغم اصابته بمرض السكر ، و واقعة رفض كلية التجارة تعين خريج من ذوي الاحتياجات الخاصة معيد بالكلية رغم تفوقه و حصوله على تقدير امتياز .

تفاصيل رفض تجارة حلوان تعين خريج من ذوى الاحتياجات الخاصة معيد

و بخصوص واقعة رفض الجامعة تعين احد الخريجين من ذوى الاعاقة معيد بكلية التجارة ، كشف عمرو نبيل عبد الحكيم الباحث بمرحلة الماجستير، خريج قسم العلوم السياسية بجامعة حلوان والأول على دفعته بتقدير ممتاز تخصص 95% وجيد جدا تراكمي 84.16% وطالب من ذوي الإعاقة، لصدى البلد تفاصيل الواقعة، قائلا إنه يبحث عن حقه في استحقاق تعيينه معيد منذ عام.

وتابع أنه تم إبلاغه من قبل الجامعة في بداية الأمر بأنه يستحق ذلك المنصب وحصل على دعم أعضاء هيئة التدريس بالكلية نظرا لتفوقه ولأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وأن هناك قوانين تحتم تعيينه، إلا أنه تم رفض الطلب بسبب عدم الحاجة لمعيدين بالقسم الخاص به رغم تعيين معيدين من الأوائل بكافة أقسام الكلية الأخرى، وتم إبلاغه بأن الخطة الخمسية لتعيين المعيدين تم تغيرها.

وتابع عمرو عبد الحكيم أنه توجه بالعديد من الشكاوي لإدارة الكلية والجامعة وتم تحديد موعد له ليقابل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان للبحث في أحقية تعينيه، وقدم ثلاثة طلبات للتعيين معيد بكلية التجارة وتم رفض جميعها.

وقال عمرو إنه بعد انتظار دام لاكثر من ساعة اليوم الأثنين أمام مكتب رئيس جامعة حلوان أبلغه مدير المكتب بسرعة ملء طلب تعين كإداري بجامعة حلوان وليس معيد، وهو ما كان ضد رغبته.

وأوضح عمرو عبد الحكيم لـ صدى البلد أنه رفض توقيع وملء بيانات هذا الطلب، لاستحقاقه بتعيينه معيدا بكلية التجارة وليس إداري بالجامعة، و كان الرد بالرفض، وأن هذا هو المتاح حاليا، وهذا بناء علي قرارات رئيس جامعة حلوان.

تفاصيل واقعة منع طالب بكلية الحقوق من دخول الحمام .

اما بالنسبة لاستغاثة أحد طلاب كلية الحقوق جامعة حلوان،و هو الطالب محمود مجدي بالفرقة الرابعة برنامج الدراسات القانونية حقوق إنجليزي، كشف الطالب انه يعاني من مرض السكر من الدرجة الأولي، ويتهم المراقبين بالتعنت معه ورفض دخوله الحمام، وعندما طالب واستغاث تم عمل له محضر غش وشغب له .

و قال الطالب " باخد اربع 4 حقن انسولين في اليوم، ودايما بحتاج إلي دخول الحمام، .. بهذه الكلمات بدأ محمد مجدي في سرد تفاصيل معاناته مع السكر، فقال انه منذ العام الثالث في الكلية صدر قرار بعدم الذهاب إلي الحمام اثناء فترة الامتحانات، وعندما اعترض وقال انه مريض ويحتاج إلي الذهاب إلي الحمام فقالوا له انه يجب أن يقدم أوراق تفيد انه مصاب بمرض السكر.

و قال انه قدم الأوراق التي تفيد بأنه مصاب بمرض السكر ويحتاج للذهاب للحمام وقام بعمل شكوي عند رئيس الجامعة، وأخذ رقمها وأنه اثناء تقدمه بالشكوي قال له المسئولين انه يسمح له بالدخول إلي الحمام وليس ممنوعًا.

ولكن هذا العام وهو العام الرابع له واثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 / 2023 والتي تجري الآن، ومع أول مادة يقوم بإمتحانها طلب الذهاب إلي الحمام، وانتظر مدة طويلة وصلت إلي 10 دقائق إلى أن يأتي شخص ليصطحبه ويذهب به إلي الحمام، وأنه اثناء فترة هذا الانتظار كان الطالب يعاني ومتحامل علي نفسه كثيرا، وأن الشخص الذي ذهب معه لم يكن في البداية يعرف أماكن الحمامات وانه عندما وصل إلي أحد الحمامات تفاجأ انه مغلق حتي وجد حماما.

ولفت الطالب ، أن المراقب الذى كان معه كان يسير بخطوات ثقيلة ولذلك أخذ وقت كبير للغاية، وانه كان يريد الإسراع حتي يتمكن من الرجوع إلي لجنة الإمتحانات والإنتهاء منه.

ويحكي محمد مجدي أن مع ثاني إيام الإمتحان، طلب الطالب الذهاب إلي الحمام الإ أن المراقبة داخل اللجنة تعنتت معه هذه المره، وقالت له : إن الحمامات مغلقة، ليرد عليها الطالب أن لا يجوز أن تكون الحمامات مغلقة وانه مصاب بمرض السكر وانه لا يستطيع الإنتظار حتي نهاية الإمتحان حتي يذهب إلي الحمام، وقدم لها الأوراق التي تثبت صحة إصابته بالمرض، ولكن تعنتت معه المراقبة بشكل كبير رافضه السماح له رغم توسله وقالت له أن الورقة التي معاه غير معترف بها.

وتابع أنه بعد رفض المراقبة طلب الذهاب إلي الحمام، قام بالصراخ مناديا المساعدة ويؤكد أنه يحتاج إلي الذهاب إلي الحمام وانه مريض وانه كان في حالة رعشه نتيجة عدم ذهابه للحمام، ومع كثرة مطالبته تدخل أحد الدكاترة بالكلية وأمر بأن يذهب الطالب إلي الحمام، وبالفعل أتي الذي كان قد ذهب معه في الامتحان الأول وذهب به إلي الحمام ولكن هذه المرة كان قد عرف مكان الحمام وعلي الفور توجه إليه وعاد إلي لجنة الإمتحان في وقت قصير لم يتجاوز الثلاث دقائق.

وبعد عودته إلي لجنة الإمتحان قام الدكتور الذى أمر بذهابه إلي الحمام بتفتيشه ولأن المراقبة قالت إنها رفضت ذهابه إلي الحمام لأنه كان يقوم بالغش داخل اللجنة، وان الدكتور بعد التفتيش لم يجد اى شئ مع الطالب يدل علي انه كان يقوم بالغش، وان المراقبة رفضت إعطاء الموبايل له وقامت بعمل محضر غش وشغب له، وانها أخذت منه ورقة الإجابة قبل الذهاب إلي الحمام ولم تعطها له بعد عودته .

رئيس جامعة حلوان عن منع طالب من دخول حمام : الامر قيد التحقيق

وقد صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، أن الكلام الذي قيل بخصوص إتخاذ إجراء يمنع دخول الحمام اثناء فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022/2023 أمر غير صحيح وأن الجامعة تحرص علي الوقوف بجانب جميع أبنائها الطلاب تهيئة الأجواء المناسبة لهم.

وأكد الدكتور السيد قنديل في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن كلية الحقوق تتابع التحقيقات بالامر مع كافة الأطراف لمعرفة كل ما يخص الواقعة و معاقبة المذنب .

رئيس جامعة حلوان عن عدم تعيين خريج من ذوي الهمم : القسم ليس بحاجة لمعيدين

وقال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إن عمرو نبيل الخريج من كلية تجارة حلون، هو خريج قسم العلوم السياسية وأن هذا القسم ليس في حاجة إلي معيدين وأن اختيار المعيدين يتم وفق خطة موضوعة من قبل تخرج عمرو نبيل ولهذا لا يوجد أي تعنت معه علي الإطلاق.

وأكد قنديل في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أننا نتبع قانون تنظيم الجامعات في اختيار معيدين حيث أن كل كلية من كليات الجامعة تضع خطة خمسية يتم من خلال تحديد الحاجة إلي معيدين أم لا وأن تلك الخطة توضع قبل ظهور نتائج مرحلة البكالوريوس لمنع حدوث أي تشكيك في نزاهة الاختيار ويتم سؤال رئيس كل قسم بالكلية عن العدد المطلوب للتعيين كمعيدين بالكلية .

وأضاف رئيس جامعة حلوان، انه يتم تطبيق مبادئ العدل في اختيار المعيدين، مشيرا إلي أنه متعاطف مع حالة عمرو نبيل للغاية، نافيا فكرة أن يكون السبب في عدم تعيننه معيدا في الكلية هو أنه من ذوي الإعاقة وأن الجامعة حريصة علي مساندة جميع طلابها وخريجيها من ذوي الإعاقة وأنها تفخر بهم لأنهم استطاعوا أن ينجحوا في حياتهم العلمية والتغلب علي إعاقتهم.

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أنه حاول التواصل مع الخريج عمرو نبيل عبد الحكيم، خريج قسم العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة حلوان عبر الواتساب وبعث إليه رسالة نصية بأن يعاود زيارة مكتبه مرة أخرى ولكنه رفض تلبية هذا الطلب، و أنه تم الاستعانة به بتعيينه كـ معيد بالجامعة الأهلية وليس إداريًا.