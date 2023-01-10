الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات للحماية من أخطار السيول بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة في صدد تنفيذ المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، لحماية الأرواح، والمنشآت العامة والخاصة والفندقية، والطرق، والبنية التحتية من كهرباء وماء وصرف صحي من السيول، إضافة إلى زيادة منسوب مياه الآبار، وتخزين كميات كبيرة من مياه السيول لاستخدامها في أغراض الزراعة، خاصة أن المحافظة تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.

وأوضح المحافظ ، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات للحماية من أخطار السيول بمدن خليجي العقبة والسويس ضمن المرحلة الثانية من حماية المحافظة من أخطار السيول، بتكلفة تصل إلى 538 مليون جنيه، بواقع 10 بحيرات صناعية، و 49 حاجز وسد إعاقة، و2 حوض تهدئة، قناة صناعية لتصريف المياه، ومعبر ايرلندي.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المشروعات بمدن رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس بخليج السويس، ومدينة طابا بخليج العقبة، ومن المقرر أن يجري افتتاحها الخميس المقبل بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الري، وجاري تجهيز كافة الاستعدادات الخاصة بمراسم الافتتاح.

ومن جانبه قال المهندس عبد المجيد مصطفى، مدير عام إدارة المياه الجوفية بجنوب سيناء، إن أعمال الحماية من أخطار السيول المقرر افتتاحها بمدينة رأس سدر تتضمن مشروع حماية وادي وردان، والذي يتضمن بحيرة صناعية وحاجز توجيه، بتكلفة تقدر بنحو 72,5 مليون جنيه، وفي مدينة أبوزنيمة سيجري افتتاح أعمال حماية وادي "غرندل"، والتي تتضمن 5 بحيرات صناعية و 2 سد إعاقة، بتكلفة 314,5 مليون جنيه.

وأوضح أن أعمال الحماية المقرر افتتاحها بمدينة أبورديس تتضمن قناة صناعية لتصريف المياه، ومعبر إيرلندي على الطريق الدولي الساحلي "النفق – شرم الشيخ"، بتكلفة تقدر بنحو 17 مليون جنيه، إضافة إلى افتتاح المرحلة الثانية لحماية مدينة طابا، وتتضمن 46 حاجز توجيه وإعاقة، و9 قنوات صناعية، و4 بحيرات صناعية، و 2 حوض تهدئة.

الحماية من السيول

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