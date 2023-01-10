فتاوى تشغل الأذهان.. أديت زكاتي فهل تعوض ما نقص من صلوات؟.. ماذا نفعل كي ننال عفو ومغفرة الله تعالى؟ .. وهل ظهور نباتات على جبال مكة من علامات الساعة؟

فتاوى تشغل الأذهان

أديت زكاتي فهل تعوض ما نقص من صلوات ؟

ماذا نفعل كي ننال عفو ومغفرة الله تعالى؟

هل ظهور نباتات على جبال مكة من علامات الساعة ؟

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويحتاجون إليها في حياتهم اليومية.

في البداية.. أجاب الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر بأسيوط، على سائل يقول: ما حكم من يقصر في أداء فرض اعتمادا على أداء آخر كمن لا يزكي ماله اعتمادا على أنه يصلي، أو يعود بعد حجه أو عمرته لنشر الفواحش والمنكرات كما كان يصنع من قبل وكثير ما هم في هذا الزمان؟

وقال مرزوق، يسأل بعض الناس عن السلوك المعوج لبعض الناس لمن لا يزكي ماله اعتمادا على أنه يصلي ؟، وكذلك بعض الحجاج حيث إن بعضهم يكون سلوكه بعد الحج أسوأ من قبله، كما أن بعضهم لا يصلي إلا قليلا اعتمادا على أنه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه الخ السلوك المعوج من البعض؟، وكل هذه الأحوال المختلفة من السلوك المعوج تدل على الفهم الخاطئ للفرائض والأحكام في الإسلام، والبعد عن هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام .

وتابع: الحج في الإسلام فريضة والصلاة فريضة أخري وكذلك الصيام والزكاة، وكذلك الفرائض أو الواجبات الأخرى من بر الوالدين ونحو ذلك، ولا يغني أداء فريضة عن أخرى كما لا تسقط الفريضة الثانية بأداء الأولى ونحو ذلك فلابد من القيام بكل ما افترضه الله تعالى على العبد.

وأشار إلى أنه بالنسبة إلى الصلاة على وجه الخصوص هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( آن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل : انظروا هل لعبدي من تطوع ؟، فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله كذلك.

ولفت إلى أنه أوجه الاستفادة من الحديث أن المسلم الملتزم عليه أن يقوم بما يلي:

1 - أداء كل الفرائض لأن الحساب يوم القيامة يكون على جميع الفرائض أولا بأول وأولها فريضة الصلاة .

2 - أداء النوافل حتى إذا ظهر نقص في فرائضه إكمال النقص بما قام به من تطوع.

ووجه حديثه قائلا: نقول لكل من يرجع من حجه لممارسة ما كان يصنعه من نشر الفواحش والمنكرات أو إيذاء الناس الخ، ونقول لهم صنيعكم ذلك يدل على عدم قبول عبادتكم عند الله عز وجل لأن الحج حينئذ غير مبرور، جاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة . قيل وما بره ؟ قال ؛ إطعام الطعام وطيب الكلام . رواه أحمد.

كما قال المحققون من أهل العلم إن علامة الحج المبرور أن يعود الحاج بعد حجه أحسن حالا من الحالة التي كانت قبل الحج.

وقال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، في بيانه ماذا نفعل لكي نتعرض لعفو ومغفرة الله تعالى؟، إن على الإنسان أن يعفو عن الناس وأن يصفح، مشيراً إلى أن الله سبحانه يحب أن يظهر جبروته وقهره وعظمته على خلقه، فلو رأي منك كرم سيقوم بكرمه عليك حتى يوضح لي أن ما أفعله لا يقارن في كرمه، وحينما أعفو يزيدنا من عفوه، وكذلك حينما أسامح أو يكون لدي مروءة.

وأشار علي جمعة إلى أنه من أراد المغفرة عليه أن يتوب، ومن أراد العفو عليه أن يعفو عن الناس كي يجد الله يعفو عنه، لافتاً إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم :" المسلمُ أَخو المسلم، لا يَظلِمُه، ولا يُسْلِمُهُ، ومَنْ كَانَ فِي حاجةِ أَخِيهِ كانَ اللَّهُ فِي حاجتِهِ، ومَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسلمٍ كُرْبةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بها كُرْبةً مِنْ كُرَبِ يوم القيامةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَومَ الْقِيامَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

كما جاء عن أَبي هريرة، عن النبيِّ قَالَ: مَنْ نَفَّس عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبةً منْ كُرب الدُّنْيا نفَّس اللَّه عنْه كُرْبةً منْ كُرَب يومِ الْقِيامَةِ، ومَنْ يسَّرَ عَلَى مُعْسرٍ يسَّرَ اللَّه عليْهِ في الدُّنْيَا والآخِرةِ، ومَنْ سَتَر مُسْلِمًا سَترهُ اللَّه فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ، واللَّه فِي عَوْنِ العبْدِ مَا كانَ العبْدُ في عَوْن أَخيهِ، ومَنْ سَلَكَ طَريقًا يلْتَمسُ فيهِ عِلْمًا سهَّل اللَّه لهُ به طَريقًا إِلَى الجنَّة. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بيْتٍ منْ بُيُوتِ اللَّه تعالَى، يتْلُون كِتَابَ اللَّه، ويَتَدارسُونهُ بيْنَهُمْ إلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينةُ، وغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمةُ، وحفَّتْهُمُ الملائكَةُ، وذكَرهُمُ اللَّه فيمَنْ عِندَهُ. ومَنْ بَطَّأَ بِهِ عَملُهُ لَمْ يُسرعْ به نَسَبُهُ".

وشدد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف : “ من فرج كربة عن أخيه فرج الله عنه كرب يوم القيامة، ومن ستر أخاه في الدنيا وأعانه في الدنيا وجد ستر الله وإعانته يوم القيامة”.

اكتست جبال مكة المكرمة وجدة بالخضرة التي حولت العديد من المواقع إلى جنة خضراء منذ يومين، وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة منذ أعوام، مما أثار إعجاب الكثيرون خلال الساعات الماضية وقالوا أن اكتساء جبال المملكة بالنباتات من علامات الساعة أو قرب يوم القيامة، ما أثار تساؤلا حول مدى صحة هذه المقولة.

فى هذا الصدد أوضح الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أن ما شهدته مكة ليست أمطار وإنما هو ماء نازل من السماء لقوله تعالى {وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَاۤءِ مَاۤءࣰ طَهُورࣰا ۝٤٨ لِّنُحۡـِۧیَ بِهِۦ بَلۡدَةࣰ مَّیۡتࣰا وَنُسۡقِیَهُۥ مِمَّا خَلَقۡنَاۤ أَنۡعَـٰمࣰا وَأَنَاسِیَّ كَثِیرࣰا}، لأن الأمطار قد تكون فى العذاب لقوله تعالى {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ }، فالمطر يعني العذاب، أما الماء عندما يخرج من السماء يسوقه لبلد ميت ليخرج بيه الزرع، فنزول الماء من السماء رزق ويحيي الأرض بعد موتها.

وقال فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن علامات الساعة بدأت منذ موت سيدنا النبي صلى الله علسه وسلم، ومن العلامات الصغرى كثرة موت العلماء، والهرج أي القتل، ولم يتبق من علامات الساعة إلا العلامات الكبرى، فكونهم يتعرضوا للعلماء كالشيخ الشعراوي بالإيذاء يعد من علامات الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من آذى عالما فقد اذاني ومن اذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى).

وأشار إلى أن من علامات الساعة الانفلات الأخلاقي الذي نعيشه أيضا ان ترى الحفاة العراة يتطاولون فى البنيان، وأن تخرج المرأة من بيتها سافرة، لم يبق من علامات الساعة إلا العلامة الكبرى وهى خروج الشمس من مغربها، ونزول المسيح الدجال، وأن تلد الأمة ربتها أى تشتم أمها.