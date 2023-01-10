فودة يكرم فريق عمل مركز هوية مصر بالجامعة الألمانية بالقاهرة

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، احتفالية تكريم للجامعة الألمانية عرفانا بالمجهود المبذول من جانب فريق عمل مركز هوية مصر لتطبيق مفردات الهوية البصرية بمدن محافظة جنوب سيناء (شرم الشيخ – نويبع – دهب – سانت كاترين – طابا – الطور) والمشاركة الفاعلة بالمشروعات التى أقيمت بمدينة شرم الشيخ تحضيراً لمؤتمر المناخ والتى كان لها بالغ الأثر فى النجاح العالمى لمؤتمر قمة المناخ.. COP 27.

جاء ذلك بحضوراللواء خالد فودة، محافظ حنوب سيناء، والدكتورأشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، والدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، والدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة الألمانية في القاهرة، واللواء خالد متولي، مستشار محافظ جنوب سيناء للعلاقات الدولية والبحث العلمي، والعميد حسني رضوان مدير عام العلاقات العامة بجنوب سيناء، وعمداء الكليات، ونخبة من قيادات الجامعة.

من جانبه قال الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية في القاهرة، إن اللواء خالد فوده جاء ليكرم الجامعة الألمانية عن مشروع الهوية البصرية الذي بدء عام ٢٠١٩، في شرم الشيخ، ويشكر جميع القائمين على هذا المشروع، داعيًا الجميع بزيارة شرم الشيخ، لرؤية التطورات التي تمت.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن هذا التكريم والدرع من الجامعة سيتواجد في مكتب المحافظ دوما، اعتزازا به بتلك الهدية القيمة متوجهًا بالشكر للجامعة الألمانية في القاهرة.

وأضاف فوده، أن الجامعة الألمانية قامت بعمل أكثر من هوية لعدة مدن بالمحافظة،كما أكد علي أهمية وضرورة استمرار مركز هوية مصر بالجامعة الألمانية باستكمال مشروع الهوية البصري بسانت كاترين/ مدينة التجلي الاعظم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للانتقال بمدينة سانت كاترين لتصبح قبلة للسياحة الدينية العالمية بوصفها مدينة التجلي الأعظم.

واختتم فوده كلمته بتوجيه كل عبارات الشكر للجامعة الألمانية بالقاهرة ومركز هوية مصر بالجامعة، وجميع فريق العمل من اساتذة وطلاب برئاسة الدكتور أشرف منصور، كما قام فوده بمنح درع المحافظة الي رئيس مجلس أمناء الجامعة، كما قام أيضا بمنح الجامعة الألمانية بالقاهرة/ مركز هوية مصر شهادة تقدير للعمل الرائع الذي تم إنجازه لمشروع الهوية البصرية والمساهمة في تصميمات شرم الشيخ والتي كان لها أثر في إبراز المدينة في أبهى صورها خلال مؤتمر المناخ COP 27.

كما قام بمنح خطاب شكر للدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة، واستكمالا للفتة العرفان من اللواء خالد فوده فقد قام بمنح هدايا تذكارية من بعض المشغولات البدوية اليدوية من جنوب سيناء، وميداليات المحافظة، وبعض الهدايا الأخرى لفريق العمل الذي اشترك في إعداد وتنفيذ مشروع الهوية البصرية بمدن جنوب سيناء.

فودة يكرم

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