في 12 محافظة .. فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن المتنوعة والمختلفة

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.



محافظة القاهرة



شاركت أمانة قسم المقطم، مع الجهات المسئولة لإزالة تراكمات المياه الناتجة عن سقوط الأمطار حيث تحركت على الفور أمانة العمل الجماهيري بالتعاون مع رئاسة حي المقطم وتم توزيع عربات الشفط علي مناطق مساكن الزلازل وصبحي حسين وشارع 9 والعصبية الوسطى وتم إزالة كافة تراكمات المياه.

محافظة قنا



أعلنت أمانة مركز نجع حمادي، عن دعم القطاع الطبي بالمركز بأجهزة ومستلزمات طبية بلغت قيمتها الإجمالية 480 ألف جنيه، لصالح مستشفي نجع حمادي العام، وذلك في إطار جهود الحزب الداعمة لجهود الدولة في النهوض بالقطاع الصحي لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، وتضمن الدعم بأجهزة طبية منها "جهاز قياس السمع بتكلفة بلغت 125 ألف جنيه، وجهاز تعقيم بتكلفة 135 ألف جنيه، ودعم مستشفي الحميات بنجع حمادي بجهاز سي بي سي لعمل فحصوات الدم كاملة بتكلفة 220 ألف جنيه.

محافظة المنوفية



تواصل أمانة مركز أشمون، إقامة منافذ لبيع السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة للمواطنين، ضمن مبادرة "ضد الغلاء"، في الوحدة الحزبية بقرية شنشور، وشمل المعرض على جميع السلع والمنتجات الغذائية والتي تلزم كل بيت من سكر وأرز ومكرونة وزيوت وسمن ودقيق وجبن ومعلبات ومنظفات كما شمل المعرض جميع انواع الورقيات، وشهد المعرض إقبالا كثيفا من المواطنين منذ بداية المعرض.



وفي سياق أخر، نظمت الأمانة ندوة تثقيفية عن صحة المرأة وسرطان الثدي وذلك بالوحده الحزبية بقرية بوهه شطانوف، كما قدمت أيضا قافلة طبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي والاعتلال الكلوي والدهون الثلاثية والكشف عن السكر وقياس ضغط الدم مجانا.



كما أقامت أمانة مركز الباجور، معرضا لبيع مستلزمات الأسرة المصرية والمواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، للمواطنين في قرية أبوسنيطة، وشهد المعرض إقبالًا كبيرا من الأهالي خاصة مع توافر تنوع كبير في المنتجات و كذلك توافر المواد الغذائية بكافة أنواعها.

محافظة الجيزة



نظمت أمانة مركز البدرشين، ندوة تثقيفية تحت عنوان "أهمية التحاليل الطبية في حياتنا اليومية"، وتناولت الندوة مخاطر الفيروسات وطرق الوقاية منها وأهمية عمل التحاليل الدورية لنسبة السكر بالدم وكذلك الكوليسترول.

كما عززت أمانة مركز الحوامدية، خدماتها المقدمة للأهالي بإعلان الاستمرار في تكثيف المبادرات الخاصة بالقوافل الطبية وتنظيم الأسرة وكذلك التوسع في فصول محو الأمية، في قرية أم خنان.



كما شاركت أمانة قسم إمبابة، في إزالة مياه الأمطار بالتعاون مع مسئولي حى شمال الجيزة لتسهيل حركة سير المواطنين وحركة المرور، وذلك تعزيزًا للدور الخدمى الذى يقوم به الحزب لخدمة المواطنين وحل مشاكلهم بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.



كما وقعت أمانة قسم الوراق، بروتوكولًا مع إحدى مكاتب الدعاية والطباعة لتقديم خصم خاص لأعضاء الحزب نسبته 50% على جميع خدمات المكتب من طباعة واعلان ودعاية لأعضاء الحزب وذويهم، وذلك بعد أن رصدت أمانة الحزب الحاجة الملحة لهذا النوع من التعاقد حيث لايخلوا بيتًا من طالب وأثنين وثلاثة وتصوير الأوراق والمراجعات شيئا أساسيًا وكذا الطباعة وعمل الدعاية والبنرات.

محافظة الشرقية



نظمت أمانة مركز ديرب نجم، قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات الطبية، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، في الوحدة الحزبية بقرية الصويني الجديدة، وقدمت القافلة الكشف الطبي علي أكثر من 600 حالة ما بين أطفال وباطنة ونساء.

محافظة مطروح



تواصل أمانة التعليم والبحث العلمي بالمحافظة، في تنظيم المراجعات النهائية المجانية، لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بمشاركة نخبة من أفضل المعلمين فى جميع المواد مقسمة على فترتين يوميا الفترة الأولي للطالبات من الساعة الثالثة عصراً إلى السادسة مساء، والفترة الثانية للطلاب من الساعة السابعة وحتى العاشرة مساء يومياً، في مكتبة مصر العامة، بدون أي مقابل دعما من الحزب لأبنائنا الطلاب، وشهدت المراجعات إقبالاً كبيرا من الطلاب والطالبات في مادة الفرنساوي.

محافظة الغربية



تواصل أمانة مركز سمنود، إقامة معرض بيع الملابس الشتوية بأسعار رمزية للمواطنين، في قرية بنا ابوصير، بعد إقامته في قرى بهبيت وكفرحسان وميت عساس وميت حبيب، وشملت المعروضات ملابس بجودة عالية.

استجابة لاستغاثة أسرته، تمكنت أمانة مركز المحلة، من توفير سرير للطفل محمد علي ابن مركز المحلة، وقرية الابشيط، بالعناية المركزة بمستشفى المحله العام وشمول الطفل برعاية خاصة من خلال التواصل مع مديرية الصحة بالغربية والإدارة الصحية بأول المحله وإدارة مستشفي المحلة العام.

محافظة الفيوم



اختتمت أمانة مركز إطسا، فعاليات مبادرة الوعي الأخضر والتصالح مع البيئة بتشجير قرية أبوجندير وذلك بمشاركة أمانة الزراعة والرى، وتأتي في إطار المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة على مدار 5 سنوات.

محافظة دمياط



تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، تنظيم مراجعات مجانية لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، في عدد من المواد الدراسية المختلفة، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب.

محافظة البحيرة



نظمت أمانة التديب والتثقيف بمركز المحمودية، لقاء جماهيري موسع في قرية عثمان عبد العال التابعه لمركز المحمودية، وذلك لمناقشة بعض المشكلات التي تواجه الأهالي بالقرية، وكذا تقديم بعض الطلبات الخاصة بأهالي القرية للنائب والتي وعد بحلها، والتأكيد علي دعم الحزب وإنحيازة الدائم للمواطن والعمل علي حل مشاكله.

محافظة أسوان



تواصل وفود من أمانة الحزب بالمحافظة، زيارة عدد من الكنائس، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وشكلت الوفود فى مقدمتها أمين الحزب فى المحافظة وعدد من أعضاء هيئة مكتب لكل أمانة على حدة، والتي وصلت محطته إلي مدينة البصيلية، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين.

محافظة الإسكندرية



نظمت أمانة قسم اللبان، حصص مراجعة مجانية لطلاب المرحلة الابتدائية تيسيرا على أولياء الأمور ودعما للطلاب قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.



كما نظمت أمانة قسم العامرية أول، لقاء توعوي وتثقيفي حول «التعليم، والبحث العلمي بالقسم، وطرق الاستعداد للمذاكرة، ومعاناة أولياء الأمور»، إلى جانب تلقي شكاوى المواطنين، والعمل على حلها، بمنطقة مساكن الحرية بالطريق الصحراوي، كما نظمت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالدائرة، ندوة تثقيفية حول السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تنظيم الأمانة ندوة بعنوان «السياحة العلاجية في ظل المتغيرات المناخية»، بوجود نخبة من المهتمين بالسياحة.



كما نظمت أمانة قسم محرم بك، ندوة، تحت عنوان "دروس تعلمناها من التاريخ"، وندوة عن التعليم الإلكتروني، وتم تقديم مجموعة من النصائح والارشادات، وأخرى حول الزواج من الأجانب وطرق التسجيل، كما نظمت ندوة حول دور النقابات العمالية في زيادة الإنتاج، بالإضافة إلى تنظيم ندوة توعوية عن أعراض مرض السكري.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.