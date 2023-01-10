عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

5 آلاف أسرة.. وزير شؤون المجالس النيابة يكشف مجهودات صرف تعويضات أهالي أسوان

أسوان
أسوان

أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، أنه يتم تعويض المتضررين من أهالي أسوان عن بناء خزان أسوان وبناء السد العالي.

 

فيديو| تعويضات النوبة.. وفاء بالوعد واستكمال لمسيرة التنمية

وقال علاء الدين فؤاد في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :"  الرئيس السيسي وجه في احد مؤتمرات  الشباب بضرورة تعويض أهالي النوبة الذين لم يحصلوا على تعويض ".

 

وأضاف علاء الدين فؤاد:"  تم تشكيل لجنة بقرار رئيس الوزراء لحصر من لم يتم تعويضهم ف، وهذه اللجنة حصرت 11500 أسرة  وتم وضع آليات التعويض  ".

 

واكمل علاء الدين فؤاد :" من تضرر  من خزان أسوان خرج  في أماكن  أخرى وبنوا منازل أخرى على أرض  الدولة ونقوم بتمليكهم المنزل بالأرض، وهناك من بنى منازل على أراضي طرح النهر وفي هذه الحالة  يحصل المواطن على شهادة حق انتفاع لانه وفقا للقانون لا يجوز التملك على طرح النهر ".

 

 ولفت علاء الدين فؤاد :" من تضرر من  بناء السد العالي  وفقد أرض زراعية يحصل في المقابل على أرض  بديلة او 25 الف جنيه عن كل فدان ، ومن فقط مسكن يحصل على سكن بديل “، مضيفا:”  تقدم لنا 7136 اسرة من المتضررين وتم تعويض حوالي 5 الاف أسرة حتى الان ".

 

وزير تعويضات اهالى النوبة أسوان اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاية من الغيط|طلاب يتنمرون على أحد أعضاء هيئة التدريس.. فكان ردها صادما

قيد مبدئي.. فيفا يصدم كهربا قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

خسارة كارثية من الأهلي.. هذه النتيجة كانت سببًا في تسريح فريق سلة الزمالك

روحوا اشتروا بسرعة.. سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

لمدة عام.. شوبير يكشف حقيقة إيقاف سافيو مع الأهلي

النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين لشروعهم في سرقة تمثال للملك رمسيس الثاني بأسوان

الحق اشتري| انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 65 جنيها

تزوج مسلمة وطلب تلاوة القرآن في عزاء نجله.. ما هي ديانة جورج وسوف؟

ترشيحاتنا

150.8 مليار دولار.. تعرف على حصيلة المساعدات الغربية لأوكرانيا

كبار الشيوخ ورجال الدين في عزاء نجل عبد الباسط عبد الصمد| شاهد

بعد تقرير النقد الدولي.. أحمد موسى يزف بشرى سارة بشأن الاقتصاد المصري

النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين لشروعهم في سرقة تمثال للملك رمسيس الثاني بأسوان

نجوم مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي.. رضا سيد شخصية مؤثرة كرمها الرئيس

كورتوا: انتقال رونالدو للنصر دليل على رغبة السعودية في التطور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عفريت امرأة داخل قصر تاريخي يرعب قرية هندية بأكملها

أقرب طريق لقلب الست.. 5 صور مثيرة لـ رضوى الشربينى.. شاهد

ليه الأزمات القلبية زادت ؟ .. جمال شعبان يجيب

لفتة مفاجئة من 3 شباب نحو صديقهم المصاب بالسرطان.. شاهد ماذا فعلوا

فيديو

كواليس عودة فتوح للزمالك واعتزال حازم إمام.. فيديوجراف

تسريب الامتحانات .. شاومينج يثير ضجة على الفيسبوك

طفل للبيع بـ 50 ألف جنيه.. حكاية أم تجردت من معاني الإنسانية.. شاهد

لها تأثير كبير.. العلماء يحذرون من عاصفة شمسية ضخمة تضرب الأرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ