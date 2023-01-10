5 آلاف أسرة.. وزير شؤون المجالس النيابة يكشف مجهودات صرف تعويضات أهالي أسوان

أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، أنه يتم تعويض المتضررين من أهالي أسوان عن بناء خزان أسوان وبناء السد العالي.

وقال علاء الدين فؤاد في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" الرئيس السيسي وجه في احد مؤتمرات الشباب بضرورة تعويض أهالي النوبة الذين لم يحصلوا على تعويض ".

وأضاف علاء الدين فؤاد:" تم تشكيل لجنة بقرار رئيس الوزراء لحصر من لم يتم تعويضهم ف، وهذه اللجنة حصرت 11500 أسرة وتم وضع آليات التعويض ".

واكمل علاء الدين فؤاد :" من تضرر من خزان أسوان خرج في أماكن أخرى وبنوا منازل أخرى على أرض الدولة ونقوم بتمليكهم المنزل بالأرض، وهناك من بنى منازل على أراضي طرح النهر وفي هذه الحالة يحصل المواطن على شهادة حق انتفاع لانه وفقا للقانون لا يجوز التملك على طرح النهر ".

ولفت علاء الدين فؤاد :" من تضرر من بناء السد العالي وفقد أرض زراعية يحصل في المقابل على أرض بديلة او 25 الف جنيه عن كل فدان ، ومن فقط مسكن يحصل على سكن بديل “، مضيفا:” تقدم لنا 7136 اسرة من المتضررين وتم تعويض حوالي 5 الاف أسرة حتى الان ".