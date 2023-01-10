مجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية يعرب عن أسفه الشديد.. تفاصيل

أعرب مجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية عن أسفه الشديد لاعتذار الكاتب الأستاذ شادي لويس وتنازله عن جائزة ساويرس الثقافية لأفضل عمل روائي - فرع كبار الأدباء، دون إبداء أسباب، حيث قال في منشور له على الفيس بوك انه “ممتن لكل التهاني بفوز روايتي "تاريخ موجز للخليقة وشرق القاهرة" بجائزة ساويرس للرواية-كبار الكتاب، وسعيد بالتأكيد بالخبر وممتن للجنة الجائزة على اختيارها، وسأحتفظ بالجايزة لليلة واحدة، وفي الصباح هاكتب لإدارة الجائزة أعلن عن تنازلي عنها ماديا ومعنويا.”

ويؤكد مجلس الأمناء أنه تم اختيار الرواية من لحنة التحكيم بمنتهى النزاهة والشفافية بناء على جدارة واستحقاق الكاتب وتميز الرواية دون أية اعتبارات أخرى، ونتمنى له كل النجاح والتوفيق.