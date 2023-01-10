للمرة الأولى.. الهلال الأحمر المصري تفتتح منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمنوفية



أطلقت جمعية الهلال الأحمر المصري في المنوفية، لأول مرة منذ تأسيس الجمعية، مبادرة لمحاربة الغلاء، من خلال افتتاح 10 منافذ كمرحلة أولى، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة اقل بنسبة 20 بالمائة ، عن مثيلاتها بالأسواق، في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا تنفيذا للمبادر الرئاسية "حياة كريمة"، من أجل مشاركة الدولة والمساعدة في تخفيف أعباء غلاء المعيشة عن كاهل المواطنين، وذلك تحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

توفر المبادرة كافة السلع الغذائية الأساسية من "زيت - سكر - أزر - مكرونة، دواجن وغيرها"، تحت إشراف ورقابة مشددة للتأكد من جودة تلك السلع، ومنع الغش التجارى بكافة صوره، لضمان حصول المواطنين على السلع بجودة عالية مقابل أسعار مخفضة.

ولاقت المبادرة استحسان المواطنين في المنوفية، وعبروا عن سعادتهم بها، وطالبوا بتكرارها في عدة أماكن.

ومن جانبه، قال محمد موسى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري بالمنوفية ، أن المبادرة بدأت بافتتاح 10 منافذ في مراكز “شبين الكوم، بركة السبع، السادات، وذلك مساهمة من جمعية الهلال الأحمر المصري، لتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة "، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا على مساندة جمعية الهلال الأحمر لجهود الحكومة وكافة المؤسسات المعنية، لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأوضح أنه من المقرر تعميم التجربة بعد نجاحها وإقبال المواطنين عليها، في أماكن أخرى، بزيادة عدد المنافذ ونشرها على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أنها المرة الأولى التي تقوم فيها جمعية الهلال الأحمر، بنشر هذه منافذ للسلع الغذائية، حيث شاركت من قبل في كل الحملات الأخرى.