عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للمرة الأولى.. الهلال الأحمر المصري تفتتح منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمنوفية

صدى البلد


أطلقت جمعية الهلال الأحمر المصري في المنوفية، لأول مرة منذ تأسيس الجمعية، مبادرة لمحاربة الغلاء، من خلال افتتاح 10 منافذ كمرحلة أولى، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة اقل بنسبة 20 بالمائة ، عن مثيلاتها بالأسواق، في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا تنفيذا للمبادر الرئاسية "حياة كريمة"، من أجل مشاركة الدولة والمساعدة في تخفيف أعباء غلاء المعيشة عن كاهل المواطنين، وذلك تحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

توفر المبادرة كافة السلع الغذائية الأساسية من "زيت - سكر - أزر - مكرونة، دواجن وغيرها"، تحت إشراف ورقابة مشددة للتأكد من جودة تلك السلع، ومنع الغش التجارى بكافة صوره، لضمان حصول المواطنين على السلع بجودة عالية مقابل أسعار مخفضة.

ولاقت المبادرة استحسان المواطنين في المنوفية، وعبروا عن سعادتهم بها، وطالبوا بتكرارها في عدة أماكن.

ومن جانبه، قال محمد موسى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري بالمنوفية ، أن المبادرة بدأت بافتتاح 10 منافذ في مراكز “شبين الكوم، بركة السبع، السادات، وذلك مساهمة من جمعية الهلال الأحمر المصري، لتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة "، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا على مساندة جمعية الهلال الأحمر لجهود الحكومة وكافة المؤسسات المعنية، لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأوضح أنه من المقرر تعميم التجربة بعد نجاحها وإقبال المواطنين عليها، في أماكن أخرى، بزيادة عدد المنافذ ونشرها على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أنها المرة الأولى التي تقوم فيها جمعية الهلال الأحمر، بنشر هذه منافذ للسلع الغذائية، حيث شاركت من قبل في كل الحملات الأخرى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روحوا اشتروا بسرعة.. شعبة الذهب توجه رسالة للمقبلين على الزواج

قيد مبدئي.. فيفا يصدم كهربا قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

خسارة كارثية من الأهلي.. هذه النتيجة كانت سببًا في تسريح فريق سلة الزمالك

لمدة عام.. شوبير يكشف حقيقة إيقاف سافيو مع الأهلي

السمان يقضي على ارتفاع سعر كرتونة بيض الفراخ.. اعرف فوائده

رسميا.. الأهلي يتمم ثالث صفقاته في الميركاتو الشتوي

تزوج مسلمة وطلب تلاوة القرآن في عزاء نجله.. ما هي ديانة جورج وسوف؟

الحق اشتري| انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 65 جنيها

ترشيحاتنا

القوات الموالية لـ روسيا تعلن السيطرة الكاملة على مدينة سوليدار بدونيتسك

الاستسلام الكامل لله .. الإفتاء تكشف عن 4 علامات للإيمان

بتهمة الخيانة.. دعوات في إسرائيل إلى اعتقال لابيد وجانتس

كتاكيت على بطاقة التموين.. حل جديد لمواجهة أزمة الدواجن والبيض

ملتقى الجامع الأزهر: دعاوى تفكيك الأسرة ظاهرها التحضر وباطنها التخلف والرجعية

نتنياهو يتوعد حزب الله اللبناني من القيادة الشمالية |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتيات يتناولن الغداء مع ثعبان في الهند.. فيديو

3 مشروبات تعالج الكحة الجافة.. تعرف عليها

بعد أزمتها بسبب الرجال..5 صور تثير الجدل لـ ياسمين عز قبل الشهرة

التوت الذهبى.. 7 فوائد خارقة لحبة الحرنكش.. تعرف عليها

فيديو

معندناش وقت للدلع المرق.. بدرية طلبة تنتقد ياسمين عز

عايز القنوات تصور معايا..تفاصيل صادمة بحادث تخلص رجل من زوجته ..شاهد

تلاوة قرآن وزواج من مسلمة.. ما ديانة جورج وسوف الحقيقية؟ | فيديوجراف

للمرة الأولى.. الهلال الأحمر المصري تفتتح منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ