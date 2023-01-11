عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم زكاة البنت البالغة وهي في ولاية والدها.. ومتى تُخرج عن الذهب؟

زكاة المال
زكاة المال

حكم زكاة البنت البالغة وهي في ولاية والدها .. سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن سائلة تقول: أنا فتاة أعمل وغير متزوجة ولي مصدر دخل خاص بي، فهل يجب علي الزكاة أم يعتبر ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض.

وتابعت: مع الأخذ في الاعتبار أتني أصدق من مالي ولكن ليس بنية الزكاة، وفي حالة وجوب الزكاة من مالي، أرجو التكرم بتعريفي بميعادها وطريقة حسابها والمصادر المفضل خروجها فيه؟ أيضاً هل يجب علي أن أخرج زكاة علي الحلي الخاصة بي وهي للتزين فقط أم لا؟

حكم زكاة البنت البالغة وهي في ولاية والدها 

وقال علي جمعة في بيانه حكم زكاة البنت البالغة وهي في ولاية والدها: للسائلة ذمة مالية مستقلة عن والدها، وحيث إنها تذكر بطلبها أن لها دخلاً ماليًّا خاصًّا بها فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة وهي: أن يبلغ المال النصاب وهو ما يعادل 85 جرام من الذهب عيار 21 وأن يحول عليه الحول ويكون خالياً من الديون.

وشدد علي جمعة: فإذا توافرت هذه الشروط وجب عليها أن تخرج زكاة مالها بنية الزكاة وليس بنية الصدقة، مؤكداً: لا يجب على السائلة أن تخرج زكاة على الحلي إن كان للتزين فقط على ما ذهب إليه بعض الفقهاء.

ما حكم إخراج الزكاة في صورة منتجات مصنعة ؟ .. علي جمعة يجيب

هل الزكاة على شهادات البنوك تكون من الفوائد أم رأس المال؟

هل في حالة الخسارة تجب الزكاة؟

وفي جواب سائل: نملك محلًّا تجاريًّا هل في حالة الخسارة تجب الزكاة ؟ إذا كان ما تبقى لدينا من مال وقت إخراج الزكاة لا يكفى لسداد قيمة الزكاة كاملة وإننا إذا أخرجنا الزكاة كاملة سوف نضطر للاقتراض للإنفاق على الحوائج الأصلية فهل في هذه الحالة تجب الزكاة كاملة ؟ وإذا كان الجواب هو نعم فماذا نفعل هل نقترض قيمة الزكاة؟ .

وقال علي جمعة: الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركيزة من ركائزه قال تعالى : { وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} (البقرة:43) وقال تعالى : { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (التوبة:103) .

وتوعد الله تعالى الذين لا يخرجون زكاة أموالهم فقال تعالى: { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ( 34 ) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} (التوبة:34، 35 ).
وزكاة العروض التجارية هي ربع العشر عن القيمة الموجودة بالفعل وقت حولان الحول شاملة البضاعة والسيولة النقدية يعد سداد الديون إن وجدت بشرط أن تكون قيمة البضاعة والنقود معًا بلغت النصاب بما يساوي ثمن 85 جرام من الذهب عيار 21 سواء في ذلك تحقق ربح أم لا. وعليه فيخرج زكاة ماله كاملة غير ناقصة نقداً أم من عين البضائع التي يتم التجارة فيها.

زكاة حكم زكاة البنت البالغة وهي في ولاية والدها علي جمعة هيئة كبار العلماء وجوب الزكاة الزكاة فريضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روحوا اشتروا بسرعة.. شعبة الذهب توجه رسالة للمقبلين على الزواج

اشتروا بسرعة.. هبوط في سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

خسارة كارثية من الأهلي.. هذه النتيجة كانت سببًا في تسريح فريق سلة الزمالك

السمان يقضي على ارتفاع سعر كرتونة بيض الفراخ.. اعرف فوائده

الحق اشتري| انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 65 جنيها

رسميا.. الأهلي يتمم ثالث صفقاته في الميركاتو الشتوي

معنديش مشكلة الجمهور يهاجمني عشانك| نص رسالة الخطيب لـ نجم الأهلي

ميدو يكشف رد فعل مرتضى منصور على تعاقد الأهلي مع مروان عطية

موضوعات متعلقة

الجفري: تطاول السفهاء على مقام الشعراوي يزيد محبة الله له في القلوب

طلبت امرأة الخلع لتتزوج بآخر .. فما الحكم ؟ عالم أزهري يجيب

أديت زكاتي فهل تعوض ما نقص من صلوات ؟ داعية يجيب

محاولة إسقاطه كرمز ديني.. خالد الجندي: الفشل مصير الهجوم على الشيخ الشعراوي

ماذا نفعل كي ننال عفو ومغفرة الله تعالى؟.. علي جمعة يجيب

باقٍ 70 يوما على رمضان.. دعاء و3 وصايا للاستعداد له لا تغفلها

أعُطينا ستاً وفُضلنا بسبع..زين العابدين "السجاد" في مولده..إلى مكارم هذا ينتهي الكرم‏

مفاتيح الرزق الواسع .. أدركها بـ آية و4 كلمات قبل الظهيرة

ترشيحاتنا

حرارة منخفضة وسحب رعدية.. تحذيرات من طقس السعودية اليوم

الجزائر: ضبط شخصين بحوزتهما 1000 قرص مهلوس وكمية من المخدرات

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 11-1-2023

فيديو افتتاح السيل يثير جدلًا في السعودية.. والأرصاد ترد: تصرف خطير

تلميذ يطلق النار على معلمته في مدرسة ابتدائية بضواحي واشنطن |شاهد

معنديش مشكلة الجمهور يهاجمني عشانك| نص رسالة الخطيب لـ نجم الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوستن بتلر يتغزل في سلمى حايك بحفل جولدن جلوب | صور

احذر الإفراط في شرب المياه المعدنية.. لهذه الأسباب

آنا دي أرماس وسيلينا جوميز ومارجو روبي.. نجمات هوليوود يتألقن بحفل جولدن جلوب|شاهد

سريع المفعول وبدون حرمان.. رجيم خارق يخلصك من الكرش للأبد

فيديو

جيمي لي كرتيس تلبي دعوة رابطة هوليوود للصحافة وتحضر حفل جولدن جلوب|شاهد

طلاب يتنمرون على عضو هيئة تدريس فجاء الرد صادما.. فيديو جراف

تزايد معدلات نمو الاقتصاد المصري.. توقعات مهمة من صندوق النقد الدولي.. شاهد

بيع رجول الفراخ بالمحلات.. اعرف حقيقة الصور المتداولة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ