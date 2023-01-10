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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الثانية.. إحباط محاولة اغتيال نائبة رئيس كولومبيا |تفاصيل

نائبة رئيس كولومبيا
نائبة رئيس كولومبيا

أعلنت نائبة رئيس كولومبيا، فرانسيا ماركيز، التي تعتبر أول امرأة من أصل إفريقي تتولى هذا المنصب، اليوم الثلاثاء، أن حراسها أحبطوا محاولة اغتيال استهدفتها.

وكتبت نائبة الرئيس على تويتر: "تدمير عبوة تحتوي على أكثر من 7 كيلوجرامات من المواد المتفجرة على الطريق المؤدي إلى مقر إقامة (عائلتي)"، في قرية يولومبو في سواريز بمديرية كاوكا، جنوب غرب، التي كانت تنوي زيارتها.

وأضافت ماركيز، التي استُهدفت في عام 2019 عندما كانت ناشطة بيئية بهجوم بقنابل يدوية والرصاص في الدائرة نفسها: "هذه محاولة جديدة لقتلي".

وجاء في محضر الشرطة المرفق بتغريدتها أن العبوة الناسفة كانت عبارة عن خليط من "مادة شديدة الانفجار من نترات الأمونيوم ومسحوق الألمنيوم و مسامير" مع صاعق تفجير.

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