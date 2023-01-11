حسام هزاع: مصر ضمن أفضل 5 وجهات للسياحة في 2023 .. فيديو

قال الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي، إنه تم الإعلان عن مصر ضمن قائمة "الإندبندنت" لأفضل العطلات الشتوية فى العالم بسبب شمسها الدافئة وأثارها المذهلة.

أضاف "حسام" هزاع" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حديث الأخبار" المذاع على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، ان مصر ضمن أفضل 5 وجهات للسياحة في 2023، وذلك بسبب أن مصر لديها أنماط ومقومات كثيرة لجذب السياح لها.

وتابع حسام هزاع، ان العالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير والذي تم الانتهاء منه بنسبة 90% حتي الأن، مشيرا إلى أن مصر أصبحت وجهة للسياحة العالمية لأسباب كثيرة.