عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة طفل ملقاة بمياه الترعة غرقا بزفتى.. وأمن الغربية يحقق

صدى البلد

شهدت منطقة صوامع مدينة زفتي بمحافظة الغربية واقعة العثور على  جثة طفل متغيب منذ ظهر اليوم بمياه الترعة الموجودة بالمنطقة كما تم نقله إلى مشرحة مستشفى زفتى العام لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استفزاز.. إسرائيل توافق على تمديد قانون المستوطنات في الضفة الغربية|تفاصيل


وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة الطفل وتحديد هوية الجاني .

أمن الغربية يضبط 31 مركبة توك توك ودراجة نارية مخالفة

وكانت مستشفي زفتي العام استقبلت منذ قليل جثمان طفل يدعي "أدم" عثر عليه الأهالي بمياة الترعة بمنطقة الصوامع بالمدينة، عقب تغيبه عن المنزل منذ ظهر اليوم وقام والديه بالبحث عنه ولم يجدوه حتي أبلغهم الأهالي بالعثور علي جثته بالترعة، وعلي الفور تم الدفع بسيارة إسعاف ونقله الي مشرحة مستشفي زفتي العام .

نظمتها التخطيط.. محافظ الغربية يشارك في ورشة عمل حول التقارير المحلية الطوعية


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

محافظ الغربية محافظة الغربية الغربية تفاصيل ورشة عمل توك توك النيابة العامة مستشفى زفتي العام مستشفى زفتى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روحوا اشتروا بسرعة.. شعبة الذهب توجه رسالة للمقبلين على الزواج

اشتروا بسرعة.. هبوط في سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

خسارة كارثية من الأهلي.. هذه النتيجة كانت سببًا في تسريح فريق سلة الزمالك

السمان يقضي على ارتفاع سعر كرتونة بيض الفراخ.. اعرف فوائده

الحق اشتري| انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 65 جنيها

رسميا.. الأهلي يتمم ثالث صفقاته في الميركاتو الشتوي

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد فشل الزمالك التعاقد مع هذا اللاعب

الأهلي يجهز لمفاجآة جديدة في صفقة «يعقوبو».. تفاصيل

موضوعات متعلقة

انتظام أعمال الامتحانات اليوم بكليات جامعة طنطا

ترشيحاتنا

مواهب شبابية وصحفيون يتوافدون على السجادة الرمادية لحفل جولدن جلوب |شاهد

طريقة سهلة وبسيطة لقضاء الصلوات الفائتة

ذهبت آخرته ودنياه.. دار الإفتاء تحذر من الاستخفاف بهؤلاء الثلاثة

الإفتاء: «اذبح لها القطة.. شاوروهم وخالفوهم» موروثات شعبية غير صحيحة |فيديو

بسبب فضيحة المقلب.. بولندا تنفي إقالة مدير مكتب الرئيس دودا

كواليس مفاجئة في أزمة أيمن الرمادي مع أسوان.. استقال ثم تراجع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز أخلف أكتر.. طبيب باكستاني ينجب 60 طفلا من ثلاث زوجات| شاهد

لافيرن كوكس أول الحاضرين على السجادة الرمادية لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب

فتيات يتناولن الغداء مع ثعبان في الهند.. فيديو

3 مشروبات تعالج الكحة الجافة.. تعرف عليها

فيديو

طلاب يتنمرون على عضو هيئة تدريس فجاء الرد صادما.. فيديو جراف

تزايد معدلات نمو الاقتصاد المصري.. توقعات مهمة من صندوق النقد الدولي.. شاهد

بيع رجول الفراخ بالمحلات.. اعرف حقيقة الصور المتداولة |شاهد

حبس وغرامة .. عقوبة الامتناع عن دفع رسوم الزواج الجديدة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ