العثور على جثة طفل ملقاة بمياه الترعة غرقا بزفتى.. وأمن الغربية يحقق

شهدت منطقة صوامع مدينة زفتي بمحافظة الغربية واقعة العثور على جثة طفل متغيب منذ ظهر اليوم بمياه الترعة الموجودة بالمنطقة كما تم نقله إلى مشرحة مستشفى زفتى العام لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة الطفل وتحديد هوية الجاني .

وكانت مستشفي زفتي العام استقبلت منذ قليل جثمان طفل يدعي "أدم" عثر عليه الأهالي بمياة الترعة بمنطقة الصوامع بالمدينة، عقب تغيبه عن المنزل منذ ظهر اليوم وقام والديه بالبحث عنه ولم يجدوه حتي أبلغهم الأهالي بالعثور علي جثته بالترعة، وعلي الفور تم الدفع بسيارة إسعاف ونقله الي مشرحة مستشفي زفتي العام .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.