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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد انتهاء عيد الميلاد.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 11 يناير 2023

خضراوات وفاكهه
خضراوات وفاكهه

استقرت أسعار الخضراوت والفاكهة اليوم الأربعاء 11-1-2023، في الأسواق، مع توافر المعروض من كل الأصناف.

أسعار الخضراوت والفاكهة اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 في سوق العبور، ضمن نشرته الخدمية التي تتضمن أيضا أسعار اللحوم وأسعار الداوجن اليوم بالإضافة إلى أسعار البيض وغيرها من السلع.

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اشتروا بسرعة.. هبوط في سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

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أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 11-1-2023

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بعد الزيادة الجديدة.. أسعار الحديد اليوم الأربعاء 11-1-2023

أسعار الخضروات اليوم 

تراوح سعر الطماطم اليوم بين 3 و4.5 جنيه
وصل سعر البطاطس اليوم إلى  6.5 جنيه
سجل سعر البصل اليوم 7 جنيهات 
وصل سعر الكوسة إلى 7 جنيهات للكيلو
سعر الجرز اليوم الأعلى نوع سجل  5.5 جنيه 
سعر الباذنجان اليوم سجل  7 جنيهات للبلدي

سعر الباذنجان اليوم 4 جنيهات للرومي 

سعر الباذنجان اليوم 6 جنيهات للأبيض

سعر الفلفل الرومبي الصوب تراوح بين 7 إلى 10 جنيهات

وتراةح سعر الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات للكيلو

وفلفل اللوان "أصفر، أحمر، برتقالي" تراوح بين 14 و22 جنيها

ووصل سعر الملوخية إلى 7.5 جنيه للكيلو

ووصل سعر الخيار البلدي إلى 4.5 جنيه للكيلو 
ووصل سعر الفاصوليا اليوم إلى 9 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر البسلة اليوم بين 10- 13 جنيها

وسجل سعر الخيار الصوب اليوم 6 جنيهات للكيلو

وتراوح سعر السبانخ بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو 

وسجل سعر الثوم 11 جنيها للكيلو في الجملة

أسعار الفاكهة اليوم 
 

سعر البرتقال البلدي اليوم وصل إلى  4.5 جنيه للكيلو في الجملة 
سعر البرتقال أبوسرة  اليوم سجل 7 جنيهات للكيلو في الجملة 
سعر اليوسفي اليوم وصل إلى  9 جنيها للكيلو

تراوح سعر العنب المستورد أصفر بين 40 و50 جنيها للكيلو

تراوح سعر العنب المستورد أسود بين 40 و50 جنيها للكيلو

سعر التفاح أمريكي  اليوم 24 جنيها

سعر التفاح الجولد اليوم 20 جنيها
سعر الفراولة اليوم وصل إلى 10 جنيهات للكيلو 

وتراوح سعر الرمان اليوم بين 8 و14 جنيها للكيلو

 

أسعار الخضراوت والفاكهة اليوم اسعار الخضروات اليوم سعر الطماطم اليوم اسعار الفاكهة اليوم سوق العبور

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