قافلة طبية متخصصة بجامعة القاهرة لعلاج أسنان هيئة التدريس

تطلق جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، قافلة طبية متخصصة في طب الأسنان، لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وتأتي القافلة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتستقبل الحملة جميع جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة منذ الصباح الباكر حيث تتواجد بجوار مقر الجامعة (قبة الجامعة) .

جامعة القاهرة

وعلي جانب آخر أتاحت كلية الآثار جامعة القاهرة الأبحاث العلمية لمجلة الكلية في الآثار المصرية القديمة والقبطية والإسلامية من عام 2017 وحتى 2023، مجانًا على موقع المجلة على الإنترنت https://arcsjournals.ekb.eg، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، دعمًا للبحث العلمي في مجال الآثار والتاريخ والحضارة واستمرارًا للدور المهم الذي تؤدية جامعة القاهرة وكلياتها في الاهتمام بالبحث العلمي.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن إتاحة مئات الأعداد من مجلة كلية الآثار مجانا، يأتي في إطار استراتيجية الجامعة ودخولها إلى عصر جامعات الجيل الرابع وذلك بنشر الأبحاث العلمية الدولية في مجالات التخصصات المتعددة في العلوم الاجتماعية والإنسانية والذي من شأنه الارتقاء بمكانة الجامعة عالميًا، وفتح نافذة دولية للباحثين المصريين والعرب والأجانب للاطلاع مجانا على أبحاث أساتذة جامعة القاهرة.