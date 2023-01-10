517 مليون جنيه ديون.. ميدو يعلن بالمستندات والتفاصيل ميزانية اتحاد الكرة

انفرد أحمد حسام ميدو، بتفاصيل ميزانية اتحاد الكرة المصري، بشأن الأموال المستحقة والأموال التي من المفترض أن يدفعها الاتحاد، بناء على مستندات رسمية.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أهم النقاط في تفاصيل ميزانية اتحاد الكرة حتى 30 يونيو 2022، اتحاد الكرة لديه ملابس واردة من شركة بوما العالمية دون وجود علاقة تعاقدية سوى خطاب نوايا يبدأ من 1 يناير 2019 حتى 31 ديسمبر 2022"

وأضاف: "لم يتم موافتنا بمصادقات على كافة أرصدة الحسابات المدينة والدائنة على السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022"

وواصل: "بلغ رصيد المدينين والأرصدة المدينة الأخرى 451 مليون جنيه حتى 30 يونيو"

وأتم: "179 مليون جنيه على برزنتيشن فضلا عن 10 مليون جنيه المجلس القومي للرياضة و6 مليون وكالة الأهرام للإعلان، وهذه الأموال مُرحلة، وهناك 4 مليون على القنوات الفضائية فضلا عن 31 مليون جنيه على شركة برومو أد، و167 مليون جنيه ديون الأندية والهيئات الرياضية، فضلا عن مليون جنيه شركة أربو لخدمات المحمول ديون مرحلة منذ أكثر من عام مالي 15 مليون جنيه ويوجد أحكام قضائية بشأنها تلك هي الأموال التي من المفترض أن يُحصلها اتحاد الكرة"

والديون المستحقة على اتحاد الكرة: "16 مليون جنيه ديون على الاتحاد للأندية والهيئات الرياضية، فضلا عن الضرائب المستحقة على الاتحاد 87 مليون جنيه، فضلا عن رسوم تنمية موارد الدولة 169 مليون جنيه، والمبلغ بشكل إجمالي بعيدا عن التفاصيل 517 مليون جنيه"

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