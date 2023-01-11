عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نجم تشيلسي السابق يتحول إلى كاهن في كنيسة.. ما القصة؟

جافين بيكوك
جافين بيكوك

يبدو أن نجم تشيلسي ونيوكاسل السابق جافين بيكوك لا يمكن التعرف عليه من أيام لعبه بعد تغيير جذري في حياته المهنية.

txt

مزقوا فروة رأسه.. هجوم 3 كلاب على قاصر أثناء ركوب دراجته في الشارع بأمريكا

txt

جامع قمامة وبطل الجمهورية بكمال الأجسام..قصة كفاح الشاب علي الشرقاوي من طنطا

txt

فيديو خناقة شوارع بين مراهقتين بحفلة ليلية في ليفربول.. شاهد

txt

مفاجأة غريبة..كيف حصل الأمير هاري على "إكس بوكس" قبل إطلاقه بـ4 أعوام؟

txt

عايز أخلف أكتر.. طبيب باكستاني ينجب 60 طفلا من ثلاث زوجات| شاهد

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أصبح الانجليزي بيكوك يعمل الان كقس ادخل كنيسة في كندا. 

وكان بيكوك مسيحيًا مخلصًا في أيام لعبه ، فقد ابتعد عن وظيفة المحاضر لدراسة دورة الماجستير لمدة ثلاث سنوات في الألوهية في مدرسة أمبروز في كندا.

وقبل فترة، كان قد بدأ يركز عمله في كنيسته المحلية سانت مايكلز في ويلمنجتون. 

وأخبر وسائل الإعلام الداخلية  في عام 2013 عن التغير في حياته : 'لقد كنت مسيحياً منذ الأيام الأولى لي في أواخر الثمانينيات.

بداية مشوار بيكوك في تشيلسي 

 

ويعد بيكوك اول صفقات جلين هودلز للبلوز بعد توليه الادارة الفنية للفريق، حيث انضم اللاعب للفريق قادما من ينوكاستل فى موسم 1993 فى صفقة بلغت قيمتها 1.5 مليون يورو.

تالق بيكوك بشكل كبير فى موسم 1993 مع البلوز تحديدا فى بطولة كاس الاتحاد الانجليزى حيث شارك فى جميع مباريات البطولة و سجل فى فوز فريقه على بارنيت بنتيجة 4-0 وسجل ايضا فى الدور نصف النهائى امام فريق لوتون ليصعد مع فريقهم للمباراة النهائية.

خسر الفريق المباراة النهائية امام مانشستر يونايتد بعد ان هٌزموا بنتيجة 4-0 ليودعوا اللقب على الرغم من اداءهم الرائع طوال البطولة.


تحول من لاعب الى واعظ 
 

وقال مؤخرا " كان كل شيء يسير على ما يرام. لذلك عندما تخليت عن كل شيء ، فاجأ ذلك عددًا من الأشخاص. لقد كانت أصعب سنوات قليلة في حياتي ولكن الخروج من المملكة المتحدة منحني بعض عدم الكشف عن هويتي. هنا في كندا ، فهم يعتبرون أنا واعظ ، ولست لاعب كرة قدم أو محلل! '

وحققا بيكوك أكثر من 100 ظهور لكل من نيوكاسل وتشيلسي في مسيرة رائعة امتدت عبر التسعينيات.

تشيلسي جافين بيكوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روحوا اشتروا بسرعة.. شعبة الذهب توجه رسالة للمقبلين على الزواج

اشتروا بسرعة.. هبوط في سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

خسارة كارثية من الأهلي.. هذه النتيجة كانت سببًا في تسريح فريق سلة الزمالك

السمان يقضي على ارتفاع سعر كرتونة بيض الفراخ.. اعرف فوائده

الحق اشتري| انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 65 جنيها

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد فشل الزمالك التعاقد مع هذا اللاعب

الأهلي يجهز لمفاجآة جديدة في صفقة «يعقوبو».. تفاصيل

رسميا.. الأهلي يتمم ثالث صفقاته في الميركاتو الشتوي

موضوعات متعلقة

عايز أخلف أكتر.. طبيب باكستاني ينجب 60 طفلا من ثلاث زوجات| شاهد

جامع قمامة وبطل الجمهورية بكمال الأجسام..قصة كفاح الشاب علي الشرقاوي من طنطا

مزقوا فروة رأسه.. هجوم 3 كلاب على قاصر أثناء ركوب دراجته في الشارع بأمريكا

فيديو خناقة شوارع بين مراهقتين بحفلة ليلية في ليفربول.. شاهد

مفاجأة غريبة..كيف حصل الأمير هاري على "إكس بوكس" قبل إطلاقه بـ4 أعوام؟

استغلال فصل الشتاء.. توليد الكهرباء من الثلوج في هذه البلد

أحلى كمين.. شاهد رجل أمن يستوقف إعلامي مصري في العراق لهذا السبب

خدعة بصرية أم فن مصري.. حقيقة صورة حيرت الأجانب في مطار القاهرة.. صور

ترشيحاتنا

المدعي العام في بيرو يفتح تحقيقًا ضد رئيسة البلاد.. تفاصيل

مدحت شلبي يوجه صدمة جديدة لـ كهربا

جولدن جلوب| كوينتا برونسون أفضل ممثلة تليفزيونية عن Abbott Elementary

أوستن بتلر يتغزل في سلمى حايك بحفل جولدن جلوب | صور

أبواب الخير.. علي جمعة يكشف عن فضل ركعتين من الليل

احذر الإفراط في شرب المياه المعدنية.. لهذه الأسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر الإفراط في شرب المياه المعدنية.. لهذه الأسباب

آنا دي أرماس وسيلينا جوميز ومارجو روبي.. نجمات هوليوود يتألقن بحفل جولدن جلوب|شاهد

سريع المفعول وبدون حرمان.. رجيم خارق يخلصك من الكرش للأبد

ماذا يحدث عند وضع بيض السمان على الشعر

فيديو

جيمي لي كرتيس تلبي دعوة رابطة هوليوود للصحافة وتحضر حفل جولدن جلوب|شاهد

طلاب يتنمرون على عضو هيئة تدريس فجاء الرد صادما.. فيديو جراف

تزايد معدلات نمو الاقتصاد المصري.. توقعات مهمة من صندوق النقد الدولي.. شاهد

بيع رجول الفراخ بالمحلات.. اعرف حقيقة الصور المتداولة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ