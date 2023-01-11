نجم تشيلسي السابق يتحول إلى كاهن في كنيسة.. ما القصة؟

يبدو أن نجم تشيلسي ونيوكاسل السابق جافين بيكوك لا يمكن التعرف عليه من أيام لعبه بعد تغيير جذري في حياته المهنية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أصبح الانجليزي بيكوك يعمل الان كقس ادخل كنيسة في كندا.



وكان بيكوك مسيحيًا مخلصًا في أيام لعبه ، فقد ابتعد عن وظيفة المحاضر لدراسة دورة الماجستير لمدة ثلاث سنوات في الألوهية في مدرسة أمبروز في كندا.

وقبل فترة، كان قد بدأ يركز عمله في كنيسته المحلية سانت مايكلز في ويلمنجتون.

وأخبر وسائل الإعلام الداخلية في عام 2013 عن التغير في حياته : 'لقد كنت مسيحياً منذ الأيام الأولى لي في أواخر الثمانينيات.

بداية مشوار بيكوك في تشيلسي





ويعد بيكوك اول صفقات جلين هودلز للبلوز بعد توليه الادارة الفنية للفريق، حيث انضم اللاعب للفريق قادما من ينوكاستل فى موسم 1993 فى صفقة بلغت قيمتها 1.5 مليون يورو.

تالق بيكوك بشكل كبير فى موسم 1993 مع البلوز تحديدا فى بطولة كاس الاتحاد الانجليزى حيث شارك فى جميع مباريات البطولة و سجل فى فوز فريقه على بارنيت بنتيجة 4-0 وسجل ايضا فى الدور نصف النهائى امام فريق لوتون ليصعد مع فريقهم للمباراة النهائية.

خسر الفريق المباراة النهائية امام مانشستر يونايتد بعد ان هٌزموا بنتيجة 4-0 ليودعوا اللقب على الرغم من اداءهم الرائع طوال البطولة.



تحول من لاعب الى واعظ



وقال مؤخرا " كان كل شيء يسير على ما يرام. لذلك عندما تخليت عن كل شيء ، فاجأ ذلك عددًا من الأشخاص. لقد كانت أصعب سنوات قليلة في حياتي ولكن الخروج من المملكة المتحدة منحني بعض عدم الكشف عن هويتي. هنا في كندا ، فهم يعتبرون أنا واعظ ، ولست لاعب كرة قدم أو محلل! '

وحققا بيكوك أكثر من 100 ظهور لكل من نيوكاسل وتشيلسي في مسيرة رائعة امتدت عبر التسعينيات.