أخبار التكنولوجيا| أفضل ميزات يمكنك تفعيلها على واتساب في 2023.. وهاتف vivo Y100 القادم من فيفو يتحدى ارتفاع الأسعار

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يحتوي تطبيق واتساب WhatsApp على عدد كبير للغاية من الميزات التي يمكن أن توفر أفضل تجربة ممكنة للمستخدم، وعدد الميزات المتاحة على التطبيق يمكن أن يربك المستخدمين الجدد ، وحتى مستخدمي التطبيق منذ سنوات .



أفادت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تعتزم إطلاق هاتف جديد لفئة الشباب ومحدودي الدخل مع سعر رخيص ، وإمكانات جديدة، حيث من المرجح أن يتم الإعلان عن الهاتف خلال الأسابيع المقبلة، وهو أمر سيكون فرصة كبيرة لقطاع كبير من المستخدمين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية.



يواجه الكثير من مستخدمي تطبيق الدردشة فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger في بعض الأحيان مشكلات متعلقة بأداء التطبيق، حيث قد يتعطل التطبيق أو لا يعمل بالشكل المطلوب، ويكون من الصعب البحث فيه أو إرسال واستقبال الرسائل بشكل طبيعي، والتي غالبا ما تكون مشكلة فنية أو مشكلة في الهاتف نفسه.

تعتزم شركة شاومي الصينية الإعلان عن هاتف جديد من الفئة الرائدة “فلاجشيب” خلال الأيام المقبلة حيث سيتميز الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة منها حصوله على أفضل معالج لهواتف الأندرويد، كما سيحصل على كاميرات فائقة الدقة من شركة Leica .



تشكل البرامج الضارة وغيرها من الفيروسات مصدر إزعاج كبير للمستخدمين، حيث يمكن لمثل هذه البرامج أن تكون مدمرة في لأجهزتك في أسوأ الأحوال، وسواء كان ذلك من خلال الثغرات الأمنية أو اختراقات البيانات فإن التعامل مع البرامج الضارة على هواتف آيفون بالتحديد ليس بالأمر الهين.

ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن شركة مايكروسوفت Microsoft -عملاق التكنولوجيا الأمريكي- تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار في شركة OpenAI، المطورة لأداة الذكاء الاصطناعي الشهيرة ChatGPT.

كشفت تقارير أن تطبيق واتساب WhatsApp يقترب من إطلاق ميزة جديدة للحفاظ على خصوصية المستخدمين، حيث ستعمل الميزة على إصدار تنبيهات عند قيام أحد المستخدمين بعمل إعادة توجيه لأحد رسائلك.

رفعت مدارس مدينة سياتل الحكومية الواقعة في العاصمة "واشنطن" بالولايات المتحدة الأمريكية، دعوى قضائية ضد شركات مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك TikTok و فيسبوك Facebook و انستجرام Instagram و يوتيوب YouTube وسناب شات Snapchat ، متهمة إياهم بخلق "مشاكل في الصحة العقلية بين شباب أمريكا".



إذا كنت تستعد لشراء هاتف جديد يعمل بنظام أندرويد، غالبا ستصاب بالحيرة الشديدة، لأن الأجهزة التي تعمل بهذا النظام أصبح عددها كبير للغاية، علامات تجارية كبيرة وشهيرة تتنافس بهواتف في مختلف الفئات السعرية تجعلك تسأل ايهما تختار، لكن قبل الشراء هناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند حسم قرارك النهائي، لضمان اختيار جهاز يلبي احتياجاتك ولا يرهق ميزانيتك بشكل كبير.



ظهرت على الساحة اثنتين من الهواتف الرائدة (فلاج شيب) خلال هذا الشهر وكلاهما يحملان الرقم التسلسلي 11 وهما OnePlus 11 و iQOO 11 من العلامة الفرعية لشركة "فيفو" وهما الاثنان ينافسان بقوة ويقعان في نفس النطاق السعري، مع العديد من المواصفات الجيدة والمتميزة، أهمها شاشات العرض والكاميرات المتطورة جدا التي تعطي أفضل أداء من حيث نقاء الصورة. نظرًا لأن أسعارهم متقاربة جدا ولا تختلف كثيرًا ، يتساءل الكثير من المستهلكين أيهما أفضل؟.