مباريات بالأسبوع الـ13 للدوري الممتاز..تناولت نشرة برنامج “صباح البلد” المُذاعة على فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء من تقديم هند النعساني، عددًا من المانشيتات الصادرة في صحف اليوم منها:
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 23 من “كلنا واحد"
البيت الروسي بالقاهرة يحتفل بمرور 63 عامًا على بناء السد العالي
مجلس الأمن يناقش حفظ السلام في قبرص والأوضاع بكولومبيا
4 مباريات بالأسبوع الـ13 للدوري الممتاز
4 مباريات بـ الأسبوع الـ13 للدوري الممتاز|أبرز عناوين صباح البلد
مباريات بالأسبوع الـ13 للدوري الممتاز..تناولت نشرة برنامج “صباح البلد” المُذاعة على فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء من تقديم هند النعساني، عددًا من المانشيتات الصادرة في صحف اليوم منها: