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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملصقات بالمدارس الأوكرانية تصف شخصية كرتونية خيالية روسية بـ "المحتل" |فيديو

حيوان تشيبورشكا الخيالي
حيوان تشيبورشكا الخيالي

ظهرت في مدارس العاصمة الأوكرانية كييف ملصقات تصوّر حيوان تشيبورشكا الخيالي وبطل القصة المعروفة للكاتب السوفيتي، أدوارد أوسبينسكي كأنه "محتل" روسي.

أفادت بذلك يوم 11 ديسمبر قناة "تليجرام "أوكرانيا. رو" وأظهرت الصورة الفوتوجرافية التي نشرتها القناة ملصقا عليه صورة مشطوبة لـ"تشيبوراشكا" بالإشارة إلى أن بإمكان مَن يحبون تلك الشخصية السينمائية يمكن أن يغادروا أوكرانيا إلى روسيا.

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يذكر أن عرض فيلم "تشيبوراشكا" السينمائي بدأ في دور السينما الروسية في 1 يناير الجاري. وكانت موازنة الفيلم 850 مليون روبل، بينما حصد الفيلم بعد مرور 8 أيام من عرضه في روسيا 3 مليارات روبل وهي أعلى إيرادات لفلم روسي.

أوكرانيا روسيا كييف حيوان تشيبورشكا الخيالي السينما الروسية

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