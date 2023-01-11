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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التنسيقية تشارك في احتفالية اليوم العربي لمحو الأمية

صدى البلد

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين في احتفالية اليوم العربي لمحو الأمية والتي انطلقت تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.

 وذلك بحضور الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، و اللواء وليد حماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ووليد عثمان منسق عام العقد العربي لمحو الأمية بجامعة الدول العربية، وعدد كبير من قيادات وزارة التربية والتعليم، والهيئة العامة لتعليم الكبار، والشخصيات العامة.


ويشكل اليوم العربي لمحو الأمية مناسبة لإبراز انخراط القوي للدول العربية في حراك عربي وعالمي لاجتثاث آفة لا تزال تثقل كاهل المنطقة العربية، وتعبق مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمعظم دولها.


وأكدت النائبة أميرة العادلي علي اهتمام التنسيقية بقضية محو الأمية كأحد القضايا الكبري التي تحرص التنسيقية منذ تأسيسها علي العمل عليها.

 وأوضحت أن التنسيقية سبق ووقعت برتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وأطلقت مبادرة " مؤسسات بلا أمية " وذلك ضمن مبادرة العدالة الثقافية التي اطلقتها التنسيقية.


وأشارت إلي أهمية تضافر جهود المجتمع المدني للقضاء علي الأمية كأحد الخطوات لبناء الإنسان في الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ووجه الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار الشكر للتنسيقية لما تقوم به من جهد وتعاون مع الهيئة سواء علي مستوي تدريب القيادات أو مبادرات محو الأمية .


ضم وفد التنسيقية النائبة أميرة العادي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومؤمن السيد، والسيد رمزي، ومريم النجدي أعضاء التنسيقية.

وزير التربية والتعليم مجلس النواب وزارة التربية والتعليم تنسيقية شباب الاحزاب محو الأمية

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