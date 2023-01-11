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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يخصص حافلات لنقل الجماهير لبرج العرب

صدى البلد

خصصت إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عددا من الحافلات لنقل جماهير القلعة البيضاء إلى ستاد الجيش ببرج العرب لحضور مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها في السابعة مساء اليوم في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
وتوافدت الجماهير على مقر النادي لاستقلال الحافلات والسفر إلى برج العرب لمؤازرة الفريق في لقاء اليوم.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد  - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد طارق - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور -  سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن.

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