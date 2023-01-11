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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

باستثمارات 7.6 مليون جنيه.. الصندوق الدوار للتنمية يمول 695 مشروعا بشمال سيناء

محمد عبد الفضيل شوشة
محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

أعلن الصندوق الدوار للتنمية الاقتصادية وترشيد الطاقة للمشروعات فى محافظة شمال سيناء الموافقة على تمويل 695 مشروعا بقيمة تصل الى أكثر من 7.6 مليون جنيه.

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء - فى تصريح - أن ذلك يأتى فى اطار اهتمام الدولة وتوجهات القيادة السياسية بدعم الأنشطة الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وزيادة دخول الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل .. الى جانب توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة ، مشيرا إلى أن هناك تيسيرات مقدمة من الصندوق لتمويل مشروعات المواطنين فى مختلف المجالات .

وأوضح المحافظ أنه يتم صرف القروض اللازمة حسب طبيعة ونوعية المشروع ( بدون فوائد ) ونظير رسوم ادارية فقط لا تتعدى 4 % ، ويتم السداد على أقساط لمدة 36 شهرا ، كما يتم الاهتمام بمشروعات البيت المنتج لما لها من تأثير على توفير فرص العمل وزيادة دخل الأسرة وتشجيع الانتاج ، وأنها تضم العديد من المشروعات المنتجة.

من جانبه ، أكد أسامة الشريف مدير عام الإدارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية بشمال سيناء أنه تمت الموافقة على تمويل 695 مشروعا فى مختلف المجالات على مستوى مراكز ومدن المحافظة بتكلفة تبلغ 7 ملايين و 626 ألف جنيه ، مضيفا أنه تم اضافة نشاط تجارة المستلزمات المنزلية الى المشروعات التى يتم تمويلها .
 

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