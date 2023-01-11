لن يري العام المقبل.. حقيقة الإطاحة بـ بوتين

قال إيليا بونوماريف، المعارض الروسي المنفي والذي كان العضو الوحيد في البرلمان الروسي الذي صوت ضد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في عام 2014، إن فلاديمير بوتين لن يعيش ليرى العام المقبل.

وكان بونوماريف عضوًا في مجلس الدوما الروسي من عام 2007 إلى عام 2016، لكنه يقيم الآن في أوكرانيا، حيث يحمل الجنسية الآن ، ويقود حركة معارضة يأمل في تحويل روسيا إلى دولة ديمقراطية.

ومن وجهة نظره، فإن إعلان بوتين عن ضم الأراضي الأوكرانية التي لا تستطيع روسيا السيطرة عليها بالكامل، فضلاً عن الانتكاسات مثل الخطوة الفاشلة في كييف والانسحابات من خيرسون وخاركيف، قد تؤدي إلى انقلاب دائرته المقربة عليه.

وحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية، قال بونوماريف: “تكمن قوة بوتين في منصبه كذكر "ألفا”، باعتباره الشخص الذي لا يقهر. كان عام 2022 هو العام الذي بدأ فيه هذا المنصب في التضاؤل. لا تزال توقعاتي أنه لن يرى عيد ميلاده المقبل".