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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غرامة 100 ألف ريال.. أمن الطرق بالسعودية يقر عقوبة على المخالفين

صدى البلد

أفادت صحف سعودية صباح اليوم الأربعاء بإقرار أمن الطرق بالمملكة العربية السعودية بوضع كاميرات مراقبة.

وذكرت الصحيفة أنه سيتم وضع كاميرات بين مدخل محطات وزن الشاحنات ومخرجها لرصد الشاحنات التي تتجاوز المحطات، والغرامة تصل 100 ألف ريال".

وكان قد أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي طريق "الحريق- الخرج- الدلم- الرين" بمنطقة الرياض، من أمطار غزيرة تصحبها رياح سطحية.

وقال الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق على "تويتر": تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍ من (الحريق- الخرج- الدلم- الرين)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ أمطاراً متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع. 

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