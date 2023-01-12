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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عقوبة إنشاء مبان وتعليتها بدون ترخيص.. تفاصيل

قانون البناء
قانون البناء

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها، أمس الأربعاء، على تعديل المادة 99 من مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وتستهدف تغليظ عقوبة الموظف الذى يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المبانى والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار.

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك.

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين - حسب الأحوال - بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقًا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

وتضمن التعديل الذى وافقت عليه اللجنة إضافة فقرة قبل الأخيرة ونصها كالتالي: ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يجوز للمحكمة فضلا عن ذلك الحكم بمصادرة الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.

قانون البناء بمجلس الشيوخ الأسكان قانون الإصدار مجلس الشيوخ

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