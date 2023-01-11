تعادل سلبي بين الاتحاد والزمالك في أول 15 دقيقة

انتهت أحداث أول 15 دقيقة من عمر المباراة التي تجمع بين فريقي الاتحاد السكندري والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري بالتعادل السلبي .
بدا اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الفريقين من أجل إحراز هدف التقدم ولكن دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمي الفريقين
تشكيل الفريقين
وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : محمد عواد.
خط دفاع الزمالك : محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.
خط وسط الزمالك : عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.
خط هجوم الزمالك : سيف الجزيري.
بينما خاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى: صبحي سليمان.
خط الدفاع: هشام صلاح، خالد صبحي، عبدالله نصيب ، صبري رحيل.
خط الوسط: مورو ساليفو، محمود عبد العزيز، خالد الغندور.
خط الهجوم: أحمد عادل ميسي، إبراهيم حسن، أوستن أموتو.