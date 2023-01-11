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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في القدس..

العثور على رفات جنود أردنيين.. وتعليق هام من الجيش

الأردن - علم
الأردن - علم

صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن القوات المسلحة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تتابع منذ أمس الثلاثاء خبر العثور على 15 رفات يعتقد أنها تعود لجنود أردنيين استشهدوا في بلدة بيت “حنينا التحتا” شمال مدينة القدس خلال المعارك التي خاضها الجيش العربي في حرب حزيران عام 1967.

وشدد المصدر الأردني علي أنه تم اليوم 11 يناير  2023، إرسال فريق عسكري بالتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة هوية الرفات، إلا أنه من المبكر الحكم على هويتها لأسباب فنية وطبية تتطلب المزيد من الفحوصات المخبرية.

جانب من الرفات 

وتابع المصدر أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن نتائج أي فحوصات أو جهود تبين هوية تلك الرفات.

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