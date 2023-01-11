شاهد| لن تصدق ماذا وجدت عائلة ماليزية أسفل منزلها

في واقعة مثيرة للذعر، عثرت عائلة ماليزية على تمساح عملاق بطول 10 أقدام أسفل منزلهم الخشبي، وتم اصطياده من قبل رجال الإطفاء.

لحظة اكتشاف التمساح

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ستار"، قام مجموعة من القرويين مع رجال خدمات الطوارئ في قرية كامبونج تابوان هيلير ، كوتشينج ، في ماليزيا، باصطياد التمساح الضخم وتسليمه للجنة الغابات المحلية.

مختبأ أسفل المنزل

وأفادت الصحيفة، أنه تم استدعاء رجال خدمة الطارئ بالقرية المذكورة، حين اكتشف أصحاب المنزل التمساح وهو يختبئ بأحد اركان المنزل.

التمساح اثناء اصطياده

فيما هرع رجال خدمات الطوارئ إلى المنزل، لاصطياد التمساح الضخم بمساعدة أهالي القرية، ليتم نقله بعد ذلك إلى إدارة الإطفاء تمهيداً لإرساله إلى للجنة الغابات المحلية.

ضحايا التماسيح حول العالم

وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن التماسيح تقتل حوالي 1000 شخص سنويًا حول العالم.

ويأتي هذا الحادث، بعد أن أصبح مراهق في ناميبيا بطلاً بعد إنقاذه لأخته من فك تمساح مفترس.