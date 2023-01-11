عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| لن تصدق ماذا وجدت عائلة ماليزية أسفل منزلها

لن تصدقت ماذا وجدت
لن تصدقت ماذا وجدت عائلة ماليزية أسفل منزلها

في واقعة مثيرة للذعر، عثرت عائلة ماليزية على تمساح عملاق بطول 10 أقدام  أسفل منزلهم الخشبي، وتم اصطياده من قبل رجال الإطفاء.

لحظة اكتشاف التمساح

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ستار"، قام مجموعة من القرويين مع رجال خدمات الطوارئ في قرية كامبونج تابوان هيلير ، كوتشينج ، في ماليزيا، باصطياد التمساح الضخم وتسليمه للجنة الغابات المحلية.

مختبأ أسفل المنزل

وأفادت الصحيفة، أنه تم استدعاء رجال خدمة الطارئ بالقرية المذكورة، حين اكتشف أصحاب المنزل التمساح وهو يختبئ بأحد اركان المنزل.

التمساح اثناء اصطياده

فيما هرع رجال خدمات الطوارئ إلى المنزل، لاصطياد التمساح الضخم بمساعدة أهالي القرية، ليتم نقله بعد ذلك إلى إدارة الإطفاء تمهيداً لإرساله إلى للجنة الغابات المحلية.

ضحايا التماسيح حول العالم

وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن  التماسيح تقتل حوالي 1000 شخص سنويًا حول العالم.

ويأتي هذا الحادث، بعد أن أصبح مراهق في ناميبيا بطلاً بعد إنقاذه لأخته من فك تمساح مفترس.

عائلة ماليزي تمساح عملاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار رعدية تضرب تلك المحافظات خلال ساعات.. والأرصاد تناشد: توخوا الحذر الشديد

خفض أسعار الفائدة على القروض | تحرّك رسمي من الحكومة يخص هذه الفئات

شوبير يعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بشأن بطولة كأس العالم للأندية

اتحاد الكرة : الفيفا يرفع الإيقاف عن كهربا في أزمة غرامة الزمالك |خاص

رسميًا.. تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص غدا

شروط فيوتشر لبيع عمر كمال إلى الأهلي.. تفاصيل

أسعار الذهب الآن في مصر

اشتروا بسرعة .. شعبة الذهب: قابل للصعود عالميا

موضوعات متعلقة

حركة طالبان تكشف عن أول سيارة خارقة صنعت بأفغانستان فما القصة؟

موت على الأسفلت.. اصطدام حافلتين يودي بحياة 40 شخصا ويصيب 100 بالسنغال

رعب غير متوقع.. نمران يتقاتلان في معركة مميتة بسيرك روسي| فيديو

شاهدت غرق سفينة تيتانيك والحربين العالميتين.. وفاة أكبر معمرة بأمريكا

المطربة جيسي جي تكشف عن مراحل حملها عبر الانستجرام| شاهد

ولا أفلام السينما.. اشتباكات بين عصابات مخدرات والشرطة في مطار بالمكسيك.. فيديو

عظام دب عمرها 320 ألف عام تكشف أسرارا عن البشر الأوائل

شاهد| لحظة تحطم طائرة هليكوبتر بعد اصطدامها بأخرى في استراليا

ترشيحاتنا

الطريق إلى المشنقة.. جثة بدون أعضاء حساسة تكشف جريمة العشق الحرام بكرداسة

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة رعدية خلال ساعات.. فيديو

تحذير خطير من دافوس .. التضخم أكبر تهديد عالمي في العامين المقبلين

ياسر جلال يتبرع بـ3 ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر.. التفاصيل الكاملة

مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام ليون بالدوري الفرنسي

أزمات خطيرة.. الاتحاد الأوروبي يعترف بوصوله إلى طريق مسدود بسبب عقوبات روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جريئة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل في عز البرد | شاهد

لوك مختلف.. ياسمين الخطيب تثير إعجاب متابعيها في أحدث ظهور

عير متوقعة.. 3 أمراض تصيب البشرة في الشتاء

فستان لافت.. ميرهان حسين تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

فيديو

روبي وسيلينا جوميز.. أبرز مشاهد وإطلالات النجوم في حفل جولدن جلوب "فيديوجراف"

أكس بي بي يضرب العالم| حكاية متحور كورونا الأكثر خطورة ..فيديو

كارت أحمر لـ ياسمين عز .. القومي للمرأة يتقدم بشكوى ضدها..فيديو

صلى حاضرا وشيع جنازة .. وفاة محفظ القرآن صفوت صديق تقلب السوشيال ميديا "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ